Un rápido y coordinado accionar policial permitió desactivar un grave episodio de amenazas calificadas con el uso de armas ocurrido durante la tarde del sábado en San Martín de los Andes, donde al menos dos personas fueron detenidas y se evitó que la situación derivara en consecuencias mayores.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría 43°, junto a la División Operativa, DCRESMA y la División Tránsito, luego de que un llamado de emergencia alertara sobre una situación de extrema violencia en un domicilio del barrio Cordones del Chapelco.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una vecina, quien denunció haber sido víctima de una irrupción ilegítima en su vivienda por parte de varios individuos. Según su testimonio, uno de los sujetos exhibió un arma de fuego y profirió amenazas de muerte contra ella y su familia, generando un clima de alta tensión.

De manera inmediata, el personal policial resguardó a la víctima y desplegó un operativo preventivo en la zona. Durante el procedimiento, uno de los involucrados intentó entorpecer la labor policial ingresando de forma violenta al inmueble, mientras que el principal sospechoso se dio a la fuga a través de domicilios linderos.

La persecución continuó hasta una vivienda cercana, donde el sujeto evadido mantuvo una conducta agresiva, amenazando nuevamente a terceros con armas blanca y de fuego. Gracias al accionar profesional y coordinado de las fuerzas intervinientes, y con el apoyo de la División Tránsito, se logró la reducción y aprehensión de dos de los agresores.

Tras controlar la situación, la Policía procedió al secuestro de un revólver y un arma blanca, elementos que fueron debidamente preservados como prueba en la causa.

Luego de dar intervención a la Fiscalía, se dispuso la detención inmediata de los demorados. Ambos fueron trasladados al nosocomio local para su correspondiente evaluación médica y posteriormente alojados en sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

El rápido despliegue evitó que el episodio escalara y reafirmó la importancia de la respuesta inmediata ante situaciones de violencia extrema, destacaron fuentes oficiales.