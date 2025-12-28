El 28 de diciembre volvió a poner en agenda una tradición que en redes nunca pasa desapercibida: el Día de los Inocentes. Y esta vez quien quedó en el centro de la escena fue Julieta Poggio. La ex Gran Hermano publicó una foto con “pancita” de embarazada y un mensaje que, en cuestión de minutos, desató ilusión, sorpresa, enojo y un debate que se extendió por todas partes.

La imagen, compartida en su cuenta de Instagram, mostraba a Juli Poggio posando en penumbras, abrazándose la panza como si estuviera transitando los primeros meses de embarazo. Acompañó la publicación con la frase: “Empezando el año acompañada”, junto a emojis que reforzaban la idea del anuncio. Durante los primeros minutos, muchos creyeron que se trataba de una noticia real y comenzaron a felicitarla sin dudar.

Con el correr de las horas, se supo que la foto había sido intervenida con Inteligencia Artificial y que la publicación formaba parte de una broma por la fecha. Algunos seguidores celebraron la ocurrencia y destacaron el ingenio de la influencer. Otros, en cambio, marcaron que este tipo de “anuncios falsos” ya no resultan graciosos y pueden herir sensibilidades, sobre todo en un contexto en el que muchas personas atraviesan dificultades para ser padres.

La historia se amplificó cuando Nacho Castañeras se sumó al juego y reposteó la imagen. El excompañero de reality escribió: “Feliz de ser el primero en saberlo. Te estamos esperando sobri”. Mientras tanto, en X comenzaron a aparecer mensajes que revelaban la verdadera intención del posteo: “Que la inocencia te valga” y “Hoy es el Día de los Inocentes”, recordaron varios usuarios, intentando desactivar el efecto sorpresa.

Sin embargo, el clima se puso espeso. Los comentarios más duros no tardaron en aparecer y muchas respuestas señalaron a Juli con indignación. Entre las frases que se leyeron, se destacaron algunas cargadas de enojo y descalificación: “Toda torcida para hacer la jodita”; “Que ganas de joder con algo tan delicado, más pelotuda no se consigue”; y “Todos los años la misma bronca pelotuda la gente”. El tono subió rápido y la discusión dejó expuesto un límite que, para muchos, no debería cruzarse.

Más allá de la intención lúdica, el episodio terminó abriendo un debate más amplio: qué bromas funcionan y cuáles ya no encajan con la sensibilidad actual. La idea de jugar con un embarazo falso, aun en un contexto de tradición, volvió a generar rechazo entre quienes consideran que trivializa situaciones dolorosas y expone de manera innecesaria un tema delicado.

Entre defensores y detractores, Julieta Poggio volvió a estar en el centro de la conversación digital. Su publicación mostró, una vez más, el poder de sus redes para instalar temas y generar conversación, pero también dejó una pregunta flotando: hasta dónde conviene tensar la cuerda en nombre del humor cuando el impacto puede transformarse en polémica en cuestión de minutos.