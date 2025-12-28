Lejos de Argentina y con un presente consolidado en el fútbol europeo, Valentín Barco volvió a referirse a su salida de Boca y dejó declaraciones que reavivaron la polémica con la conducción encabezada por Juan Román Riquelme. El lateral surgido del club habló del quiebre con el Consejo de Fútbol y fue contundente al describir cómo se dio su despedida a comienzos de 2024.

En una entrevista con un streamer, el “Colo” recordó los días previos a su partida y expuso la falta de diálogo con la dirigencia. “Los últimos días antes de irme había llamado a los del Consejo de Fútbol y no me contestó nadie. Como dije antes, creo que ya se dieron cuenta de cómo fueron las cosas. A Riquelme no le contestaría nada porque no vale la pena meterme ahí”, afirmó, sin vueltas.

Barco también se refirió a las declaraciones posteriores del actual presidente xeneize y aseguró que no le generaron sorpresa. “No me generó nada lo que dijo Román después de mi salida. No me esperaba nada ni me sorprendió. En ese momento el hincha se dio cuenta y estoy muy agradecido con ellos porque siempre me bancaron”, expresó, diferenciando claramente su conflicto con la dirigencia del vínculo con la gente.

Lejos de adoptar un tono confrontativo, el futbolista explicó que su intención inicial era continuar en Boca por un tiempo más. “Yo llamaba porque la idea nuestra era seguir seis meses o un año más en Boca, pero ya pasó; estoy feliz por mi presente”, señaló, enfocándose en su actualidad deportiva.

En el cierre, Barco dejó abierta la puerta a un regreso a futuro y le dedicó un mensaje al hincha xeneize. “Me encantaría volver en un futuro porque estoy muy agradecido con la gente y me gustaría devolverles todo el cariño que me dieron”, concluyó.

Durante su etapa en el primer equipo de Boca, Barco disputó 35 partidos oficiales, con un gol y cuatro asistencias. Tras su salida, pasó por el Brighton de Inglaterra y hoy es una de las revelaciones de la Ligue 1, donde se afianzó como figura del Racing de Estrasburgo, en un presente que contrasta con el abrupto final de su ciclo en el club que lo vio nacer.