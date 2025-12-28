Emiliano Vecchio eligió una forma poco habitual para confirmar su regreso a Unión Española. Sentado sobre la arena, con el mar como testigo y lejos de cualquier formalidad, el mediocampista rosarino selló su contrato y acordó su vuelta al conjunto chileno, en una postal que rápidamente recorrió las redes y capturó la atención del mundo futbolero.

La imagen, tan descontracturada como simbólica, marcó el inicio del tercer ciclo de Vecchio en el club hispano. Sin oficinas, escritorios ni flashes protocolares, el volante dejó su firma en medio de la playa y dio comienzo a una nueva etapa en una institución donde supo dejar huella y construir una fuerte identificación con los hinchas.

El regreso se da en un contexto especial para Unión Española, que afrontará la temporada 2026 con el objetivo claro de regresar a la Primera División tras el reciente descenso. En ese escenario, la dirigencia apostó por la experiencia, el liderazgo y la personalidad de Vecchio, un futbolista acostumbrado a contextos exigentes y a asumir protagonismo dentro y fuera del campo.

Con pasos anteriores por el club en 2012 y 2024, además de su trayectoria en equipos como Rosario Central y Racing, el mediocampista vuelve a la Catedral con la misión de ser una referencia futbolística y anímica en un año determinante. Su último recorrido lo tuvo repartiendo su tiempo entre Defensores de Belgrano y Regatas de San Nicolás, antes de definir su retorno al fútbol chileno.

El anuncio oficial se realizó en un clima festivo y apeló al sentido de pertenencia. “En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026”, comunicó el club en sus redes, sellando un regreso tan inesperado como simbólico.