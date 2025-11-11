Franco Colapinto suele esquivar las polémicas con la misma habilidad con la que toma una curva a 300 km por hora. Pero esta vez, en una charla distendida con Sofi Martínez, el piloto se vio acorralado. Es que la periodista fue punzante y lo llevó a opinar sobre uno de los temas más comentados de la farándula: el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez.

Si bien la nota venía en un tono relajado, decidió ponerle un condimento de color al encuentro. En medio de la conversación, lo sorprendió con una pregunta directa: “¿Sos team Wanda?”, lanzó entre risas. Si bien la pregunta podía parecer desubicada o fuera de contexto, Sofi Martínez aclaró por qué se lo preguntaba, ya que recordó la publicación del piloto en redes al llegar a Brasil el último fin de semana. “Vi que subiste una canción”, insistió, dejando la intriga flotando.

Ante esto, Franco Colapinto, que no pierde el humor ni cuando lo provocan, eligió salir con elegancia: “Soy team nadie”. A sabiendas de la repercusión que toman sus declaraciones, apostó por responder con una sonrisa y escaparse de la polémica. Tanto es así, que luego de su declaración insistió en que no le interesaba tomar postura: “Soy team Franco”.

Para evitar que la incomodidad del momento escale aún más por su pregunta picante, Sofi Martínez aprovechó para salir del apuro con un pedido más terrenal: “Necesito que me banques para MasterChef, estoy medio caída. Estoy participando”. El corredor no dudó en seguirle el juego al ver que escapaba de lo que podía ser una frase escandalosa. Ahí fue cuando, sin proponérselo, terminó elogiando a la conductora del reality.

“Es impresionante como en un programa como MasterChef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cag... de risa, que ahora esté como conductora es divertido”, confesó entre risas, reconociendo que sigue el programa y que le tiene cariño a Wanda Nara.

El intercambio fue breve, pero suficiente para convertir su frase en tendencia. Los fanáticos de Wanda celebraron su comentario como un guiño, mientras los de la China Suárez lo tomaron como una indirecta elegante por su romance frustrado. En cualquier caso, Colapinto volvió a demostrar que, incluso fuera de la pista, sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación pero sin ir de lleno al escándalo.

Con apenas 22 años, el piloto argentino combina carisma, espontaneidad y una ironía que lo volvió uno de los personajes más queridos del momento. Y si bien asegura que no toma partido en los conflictos ajenos, su “soy team Franco” terminó siendo la respuesta más inteligente de todas.