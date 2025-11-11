La tensión se sintió en el estudio desde el ingreso de los cocineros. En medio de una nueva gala de MasterChef Celebrity, el Chino Leunis y Eugenia Tobal protagonizaron un cruce que alteró el clima y afectó a los participantes. Lo que empezó como una simple diferencia por las estaciones de trabajo terminó en una escena incómoda, con Wanda Nara intentando mantener el orden y los demás participantes mirando en un silencio incómodo.

Todo comenzó cuando Eugenia Tobal eligió el lugar que el conductor considera su “cábala”, incluso antes de enterarse la consigna lanzó un oso de peluche para marcar territorio. Al principio lo tomó con humor, la incomodidad se hizo visible y Wanda no tardó en notarlo. “¿Pasó algo con los lugares?”, preguntó la conductora, desatando el momento de mayor fricción de la noche.

Intentando restarle importancia, la actriz explicó su capricho por el lugar, como nenes en el colegio: “Le ofrecí si quería cambiarse a este lugar, que es su lugar de cábala y demás, y... Yo ya había marcado el lugar, pero no quiere”, dijo notablemente incómoda por el insólito motivo que desató la pelea.

El Chino Leunis no se quedó callado y respondió con una mezcla de ironía y fastidio: “Soy un tipo muy estructurado y una vez que yo aterrizo en un lugar, que me saquen y porque habían tirado un osito... ¿Chino, querés cambiar ahora? No, ni a palos, ni a palos, no”, lanzó, dejando clara su molestia con su compañera.

Wanda intervino enseguida para evitar que el cruce escalara. Con su habitual diplomacia, intentó suavizar el momento y encauzar la competencia. “Chicos, cocinen tranquilos, que esto recién empieza”, dijo con una sonrisa, mientras el resto de los participantes buscaba reacomodarse.

Con el correr de los minutos, ambos intentaron bajar la tensión. Antes del cierre del programa, Eugenia Tobal y el Chino Leunis se dieron un abrazo en cámara, gesto que fue considerado el cierre de un mal momento. Pero la jornada no cerró bien para él: su plato fue el más flojo de la noche y terminó recibiendo el delantal negro. Autocrítico, el conductor reconoció que el incidente lo había desconcentrado y que se enredó más de lo necesario en el conflicto.