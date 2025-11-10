Después de varias semanas en la pantalla de MasterChef Celebrity, y con potencial para convertirse en una de las favoritas, Valentina Cervantes sorprendió con su decisión de dar un paso al costado y abandonar el certamen de cocina. Esto generó cientos de rumores, pero ella misma se encargó de romper el silencio y aclarar el verdadero motivo de su salida.

La joven de 25 años había aceptado participar del reality como una nueva etapa profesional, tras un año intenso marcado por su separación y posterior reconciliación con Enzo Fernández. Su presencia en el programa despertó curiosidad entre el público y las marcas, pero detrás del brillo televisivo había una razón mucho más íntima que la llevó a replantearlo todo.

Invitada al ciclo A la Barbarossa, la influencer explicó la razón de su salida y negó que su pareja tuviera que ver. Es que aseguró que su prioridad sigue siendo su rol como madre. “Sí, por ahora me voy. Lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, está escolarizada allá en Inglaterra”, contó ante Georgina Barbarossa y los panelistas, confirmando que volverá a Europa para acompañar a la pequeña.

La creadora de contenido detalló que durante su estadía en Argentina, su hija se había quedado al cuidado de Enzo Fernández. “Ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola y mis hijos no son nenes que están acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo a nadie con cama adentro”, reveló, dejando en claro que la distancia no fue fácil para ninguno.

“Duermen con nosotros. La llevo yo al colegio, la baño yo… Enzo entrena, concentra. Tiene una agenda muy ocupada y esos dos o tres días, mi hija se tiene que quedar con la niñera”, explicó con naturalidad. Y agregó que, aunque la familia había organizado toda la logística para sostener su participación en el programa, la ausencia comenzó a pesarle más de lo previsto.

“Vino porque tenía vacaciones y por el cumpleaños de Benja. La idea era que vuelva a hacer lo mismo que hizo y no quiere”, comentó sobre el reciente reencuentro con su hija. En ese punto, Valentina Cervantes admitió que no hubo pedido ni presión externa: “Enzo me extraña. Gracias a Dios me extraña. Prefiero que me extrañe a que no. A los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también extrañan al papá”.

Así, con una frase que resume su elección, dejó claro que no hay conflicto ni especulaciones que valgan: “Pero es más un tema de mi hija. Yo ante todo digo: ‘yo soy mamá’”. Con esa convicción, la influencer cerró cualquier rumor sobre supuesta violencia económica o problemas de pareja. Su decisión fue, simplemente, priorizar la familia por encima de la fama.