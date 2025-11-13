La polémica vuelve a tocar la puerta del mundo del espectáculo y, una vez más, una historia de amistad y celos amorosos se roba todas las miradas. Dos de las mujeres más comentadas del ambiente, que hasta hace poco compartían confidencias y proyectos, habrían terminado distanciadas por un reconocido futbolista.

Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, la ruptura entre la China Suárez y La Joaqui tendría nombre y apellido. La panelista contó que la actriz y la cantante dejaron de hablarse tras un episodio que habría tenido como protagonista al jugador colombiano James Rodríguez, ex Real Madrid y figura internacional.

La historia entre ambas comenzó en tiempos de buena sintonía. Se conocieron durante la relación de la China Suárez con Rusherking y rápidamente se volvieron inseparables. Pasaban días enteros juntas, unidas por la música y la maternidad, compartiendo no solo escenarios sino también charlas de amistad y apoyo mutuo.

Pero ese vínculo se quebró repentinamente y, hasta ahora, nadie sabía exactamente por qué. Yanina Latorre afirmó que la China Suárez habría cometido una “Icardiada”, insinuando que se interesó por el exnovio de La Joaqui. “La Joaqui tuvo una relación con un hombre que vivía en otro país de Latinoamérica, un extranjero. Ese hombre era James Rodríguez”, contó la periodista, dejando atónito al panel.

El conflicto habría estallado cuando, tras la ruptura de La Joaqui con el futbolista, la China Suárez comenzó a seguirlo en redes sociales. Un gesto que no pasó desapercibido. De acuerdo con el relato de Yanina Latorre, la cantante descubrió que su ex amiga incluso aparecía en historias del chofer de James, paseando por las calles de Colombia en su auto.

La situación, lejos de ser casual, habría sido el detonante final de una relación que parecía inquebrantable. “Tiene una obsesión con los ex de sus amigas”, lanzó sin filtros Latorre, marcando el cierre de un nuevo capítulo de escándalos y especulaciones.

Hasta el momento, ni la China Suárez ni la cantante salieron a dar su versión de los hechos. Mientras tanto, el rumor corre con fuerza en redes y el público espera saber si realmente un amor futbolero fue el motivo detrás del quiebre de esta mediática amistad.