En el detrás de escena de MasterChef se desató una tormenta que nadie esperaba. Wanda Nara y La Joaqui protagonizaron una fuerte discusión que la producción de Telefe decidió no mostrar en pantalla. Lo que comenzó como una despedida emotiva terminó convirtiéndose en un cruce incómodo que sacudió la armonía del programa culinario.

El conflicto tuvo su origen en la tensión previa entre Wanda Nara y Valentina Cervantes. La participante, pareja de Enzo Fernández, venía cargando con rumores sobre un presunto coqueteo con la conductora, lo que generó incomodidad en el set. Cansada de los comentarios y del clima enrarecido, Valentina optó por abandonar el reality.

Según reveló Majo Martino en Sálvese quien pueda, el momento de la despedida fue el detonante. “Wanda Nara le dice a Valu: ‘La verdad, gracias por haber estado en este certamen’. Pero en lugar de destacar lo que ella hizo, empezó a hablar de sí misma. Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’”, relató la periodista.

Mientras Wanda Nara pronunciaba esas palabras, La Joaqui observaba desde el balcón del estudio, rodeada de las demás participantes que se emocionaban por la salida de Valentina Cervantes. Sin embargo, la cantante no pudo contenerse y decidió intervenir con una frase que encendió el conflicto.

“Mi amiga es buena, pero no boluda”, lanzó La Joaqui, en clara defensa de Valentina Cervantes. La reacción de Wanda Nara fue inmediata: se quedó petrificada, mientras desde la producción le hablaban por la cucaracha para intentar calmar la situación.

De acuerdo con el testimonio de Majo Martino, el estudio se volvió un hervidero de tensión. Los compañeros fingían no haber escuchado y los productores intentaban reconducir la grabación. Pero el ambiente ya estaba completamente desbordado.

Furiosa, Wanda Nara respondió con una frase que retumbó en el set: “Cuando habla la plata, calla la verdad”. Esa sentencia selló el momento más incómodo de la temporada.

Finalmente, la dirección de MasterChef tomó la decisión de editar la escena y eliminar por completo el cruce entre Wanda Nara y La Joaqui. Un capítulo que prometía emoción terminó siendo censurado, y lo que ocurrió en el estudio quedó solo en la memoria de quienes lo presenciaron.