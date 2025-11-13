En medio de un nuevo capítulo de conflicto con su expareja, Benjamín Vicuña decidió hablar y dejar clara su postura frente a la exposición mediática que lo involucra. El actor chileno fue abordado por las cámaras mientras disfrutaba de una tarde junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez. Con tono sereno pero firme, expresó su cansancio ante las versiones y acusaciones que circulan desde hace semanas.

“No es el mejor lugar porque estoy con mis chicos, pero quise venir a hablar. Todo más que bien, muy contento. Yo ya iría cerrando el tema, no hay mucho más que decir”, comenzó Benjamín Vicuña, intentando poner punto final a una historia que lleva meses de idas y vueltas.

El conflicto se desató cuando la actriz decidió viajar a Turquía junto a Mauro Icardi, decisión que el actor no habría autorizado inicialmente. Tras revocarle el permiso de salida del país, la China Suárez publicó un extenso descargo en redes sociales donde lo acusó de filtrar información sobre sus hijos y de victimizarse frente a las cámaras.

Pese a los duros mensajes, Benjamín Vicuña evitó profundizar la pelea. “Son cosas que se resuelven en privado, como tiene que ser. Me encantaría no hablar, la gente lo sabe y lo entiende”, sostuvo, marcando distancia de los escándalos mediáticos. Su respuesta apuntó a bajar el tono y priorizar el bienestar de los niños.

Cuando se le consultó por las recientes publicaciones de su expareja, el actor fue contundente: “Da lo mismo. No voy a hablar de eso porque no me corresponde. Siempre cometo el mismo error: si no hablo soy un prepotente y si hablo, porque hablo. Ya está, no hay más tema”.

Con esta frase, Benjamín Vicuña reflejó el desgaste de tener su vida familiar en el foco constante de la prensa. Aun así, aseguró que su prioridad es el tiempo con sus hijos y mantenerlos alejados del ruido mediático.

Tras el reencuentro de los pequeños con su padre, quienes también retomaron contacto con los hijos que el actor comparte con Pampita, fue la modelo quien aportó una mirada más tierna sobre el tema. “Mis hijos estaban felices de volver a ver a sus hermanos”, dijo con una sonrisa, dejando entrever la emoción familiar detrás del conflicto.

Mientras tanto, Benjamín Vicuña insiste en cerrar el capítulo y enfocarse en lo que considera verdaderamente importante: la vida cotidiana con sus hijos, lejos del escándalo y del “siempre el mismo error” que él mismo reconoce cometer al dar explicaciones públicas.