El presente de Morena Rial sigue cargado de tensión y preocupación. Aislada en una celda donde la luz apenas atraviesa los muros y el clima se vuelve opresivo, enfrenta días marcados por la incertidumbre y un profundo desgaste emocional. Entre el silencio y la reflexión forzada por el encierro, la joven atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida.

Desde hace semanas, Morena Rial, permanece detenida en la cárcel de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, mientras avanza la investigación por su presunta participación en una serie de robos. En medio de este proceso judicial, que ya de por sí resulta complejo, un nuevo frente de conflicto se abrió y amenaza con sacudir aún más su estabilidad.

En las últimas horas se conoció que la situación de su hijo menor, Amadeo, de apenas un año, podría sufrir un drástico giro. Según se reveló en El Diario de Mariana, la Justicia presentó un documento solicitando al Servicio Penitenciario un informe completo para determinar si Morena Rial se encuentra en condiciones de ejercer su rol maternal. Este paso encendió las alarmas: la tenencia del niño podría estar en riesgo.

El panelista Guido Záffora fue quien dio a conocer los detalles del expediente, señalando que se trata de una medida excepcional que contempla cinco puntos específicos. La preocupación crece ante el antecedente del hijo mayor de Morena, Francesco, quien vive en Córdoba con su padre. Según explicaron en el ciclo, aquella pérdida de la tenencia podría influir en la evaluación actual.

Para profundizar en este escenario, el programa consultó al abogado Alejandro Cipolla, quien expresó su sorpresa ante la decisión judicial. “Nunca vi algo así en mis veinte años de ejercicio”, sostuvo, evidenciando el carácter extraordinario del procedimiento. Su análisis apunta a que el caso tomó una dimensión pública que habría llevado a los magistrados a extremar precauciones.

Alejandro Cipolla también destacó que se busca revisar las capacidades maternales de la joven en este contexto de detención, un proceso que podría tener consecuencias directas sobre el futuro del pequeño. Mientras tanto, las autoridades continúan recabando información para avanzar con la evaluación.

En este clima cargado de tensión, la situación se vuelve cada vez más angustiante para Morena Rial. El temor a perder la custodia de su hijo se suma a su ya delicado presente judicial, configurando un panorama incierto y emocionalmente devastador para la influencer.

La decisión final aún está en manos de la Justicia, pero el impacto emocional ya se hizo sentir en una historia que no deja de complejizarse.