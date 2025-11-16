Cada vez que la China Suárez aparece en una entrevista, el tema Wanda Nara vuelve a surgir como un fantasma inevitable. Y aunque ambas intentaron más de una vez bajarle el tono al enfrentamiento, la propia actriz terminó admitiendo que la historia entre ellas ya trascendió cualquier intento de calma: forma parte del folclore del país y difícilmente se desactive.

Invitada a la charla íntima con Mario Pergolini en *Otro día perdido*, la actriz enfrentó de lleno la pregunta que resume años de cruces, especulaciones y equipos enfrentados. El conductor no dio vueltas: “¿Por qué crees que despertaste estas pasiones en la gente?”, le preguntó, antes de describir la grieta con crudeza. “Lo que están con vos está a muerte con vos, los que están contra vos, está recontra contra vos”.

Lejos de esquivar el tema, la China intentó explicar el fenómeno con una mirada más amplia. “En Argentina pasa mucho con todo. Estás de un lado o estás del otro… desde la política, desde los equipos de fútbol”, respondió, marcando que la polarización excede cualquier asunto personal.

Pero el punto de mayor tensión llegó cuando se refirió al público que alimenta la confrontación constante entre ella y Wanda Nara, un duelo que se multiplica en redes sociales, programas de espectáculos y hasta en la vida cotidiana de los fanáticos. “Pasa esto del disfrute de enemistar a dos mujeres, meter mierda, de estar de un lado o estar del otro…”, reflexionó. Pergolini, filoso, la frenó en seco: “Bueno, no son dos tibias”.

Y ahí la China Suárez se sinceró sin maquillaje, dejando ver por qué, según ella, el conflicto jamás quedará enterrado del todo. “No, si hay algo que no soy es tibia. Nunca. Ni lo seré. Y no me gustan los tibios tampoco, por eso tengo cinco amigos. Yo por mis amigos mato, y cuando no pasa eso del otro lado… al que le preguntan y dice: ‘No, no la conozco’, prefiero que no”, cerró.

Su frase final condensa todo: no es solo una disputa mediática, sino una manera de plantarse en el mundo. En un país donde cada mínimo gesto alimenta una grieta, la rivalidad entre Wanda Nara y la China Suárez ya se volvió un clásico imposible de archivar. Y por lo que dijo la actriz, tampoco parece querer hacerlo.