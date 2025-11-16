Desde que quedó eliminado de MasterChef Celebrity, Luis Ventura se convirtió en una de las voces más buscadas para entender lo que no se vio en la pantalla. Ante esto, el periodista volvió a instalarse en el centro de la conversación al referirse a la supuesta tensión entre Wanda Nara y Valentina Cervantes, uno de los temas más calientes detrás de cámara.

En Intrusos, Luis Ventura no esquivó la pregunta y eligió empezar por lo que vivió de cerca. “Ellas lo aclararon públicamente, incluso salió en el programa. Valu es una piba bárbara, genial, cero conflicto. Ella, en la convivencia, vos le pedías algo y ella lo hacía”, afirmó, destacando la buena energía de la participante dentro del grupo y dejando lejos cualquier versión de “mal clima” entre ellas.

Sus palabras llegan en medio de un rumor persistente: la teoría de que el conflicto entre Wanda y Valentina habría estallado por los supuestos mensajes que la conductora le mandó a Enzo Fernández cuando él estaba soltero. Aunque ambas negaron esa historia, varios periodistas del mundo del espectáculo insisten en que existió, e incluso sostienen que la participante se lo habría mostrado a La Joaqui, con quien entabló una fuerte amistad en el reality.

Ese detalle impulsó otra versión paralela: que La Joaqui habría intercedido por Valentina y enfrentado a Wanda Nara, sumando más tensión a un certamen que ya venía movido. Pero Ventura prefirió correr la mirada de la polémica. Según él, la actitud de la conductora fue muy distinta a lo que circula. “Yo la vi bien con todos los participantes, incluso de entrecasa, sin ningún tipo de inhibición. Me parece que el ogro que muchas veces le pintan los medios no es el ogro que yo conocí”, aseguró.

En su relato también incluyó un momento que sí salió al aire: la charla en la que Wanda Nara, visiblemente molesta por las especulaciones mediáticas, le dijo a Valentina que estos episodios eran parte de la exposición y le dio la “bienvenida a la fama”. Un gesto que, puertas adentro, dio que hablar tanto como el supuesto intercambio con Enzo.

Con su partida del certamen, Ventura no se quedó callado. Y aunque evitó profundizar en las teorías más picantes, dejó claro que la convivencia del grupo fue más armónica de lo que muchos imaginan, incluso en los días de mayor ruido. Según él, entre los participantes terminó construyéndose un clima de apoyo que la tele no siempre logra mostrar.

Mientras MasterChef avanza hacia etapas definidas, la palabra de Luis Ventura sigue sumando piezas a un rompecabezas que mezcla egos, fama y cocina. Y si algo dejó claro con su testimonio, es que todavía quedan internas por conocerse… pero no necesariamente las que el público cree.