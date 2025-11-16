Desde que Luis Ventura dejó las cocinas de MasterChef Celebrity, prometió que iba a contar lo que veía detrás de escena, y cumplió. Invitado a Intrusos, el periodista se despachó con una descripción minuciosa de lo que vivió puertas adentro, especialmente en su reencuentro con Wanda Nara, con quien no hablaba desde hacía una década.

Luis Ventura arrancó sincero y sin filtro al repasar su paso por el certamen. “La verdad es que en la convivencia yo la pasé fantástico, me trataron como un rey. Fui agasajado y respetado todo el tiempo. Ahora en la competencia mal, porque mi problema de cadera me autoexigió pasar instancias de dolor. Al final, en los descansos, me terminaba sentando en los techos de basura. Yo no pedí ventajas, cuando compito soy así. Estoy conforme con lo que me pagaron y cumplieron. Además, quería ver como estaba yo, en los personal, con Wanda Nara, porque había perdido diez años de contacto”.

Ese reencuentro fue determinante para su evaluación final. Con una frase que dejó al estudio en silencio, sentenció: “Y debo decir que me encontré con la misma Wanda, pero con plata. Me refiero a que sigue simpática, el ogro que a veces ella le tira a los medios no es lo que yo recibí”.

Adrián Pallares fue al hueso y le consultó por uno de los rumores que más circulaba en redes y pasillos: ¿la conductora evita interactuar con los participantes cuando no está grabando? Ventura no esquivó la pregunta y salió en defensa de la mediática: “No, está todo bien, incluso muchas veces aparece de entre casa, con parches de cosméticos en la cara o cosas en el pelo, sin ningún tipo de inhibición. Yo la vi muy bien”.

Aunque no esquivó elogios para Wanda Nara, sí marcó una diferencia notable en el trío evaluador. En tono irónico, apuntó hacia uno de los chefs: “Ahora Martitegui es el Guasón del jurado”. La frase generó risas, pero también dejó expuesto el clima tenso que a veces se vive cuando las cámaras no apuntan a los delanteros de la competencia.

Así, con su estilo directo y sin maquillaje, Luis Ventura volvió a instalarse en el centro del debate mediático. Su salida de MasterChef no solo abrió un capítulo de internas y revelaciones, sino que también dejó claro que queda mucho por conocerse sobre lo que pasa detrás de la producción más vista del prime time.