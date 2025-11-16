La distancia, el tiempo y la madurez hicieron su trabajo, y Emilia Attias finalmente decidió poner en palabras cómo es el vínculo que hoy la une al Turco Naim, después de más de dos décadas de historia en común. Por primera vez desde la separación, la actriz describió sin filtros qué quedó en pie tras el final de la pareja y cómo lograron reconstruir una dinámica sana para acompañar el crecimiento de su hija.

Consciente de que su historia generó sorpresa —más aún porque nunca trascendieron crisis fuertes—, Emilia Attias explicó que el cierre del matrimonio fue doloroso, pero no conflictivo. “Sí, cuando estás tantos años con una pareja y cuando no hubo una situación de separación desde un lugar duro o conflictivo, se puede. Nosotros nos amamos mucho y siempre fue así; tuvimos un vínculo de amor muy real. Entonces duele cuando uno se separa, y no es que no nos amemos más porque nos separamos amándonos mucho, pero obviamente que hay un tiempo que tiene que ver con el duelo", contó en La Nación, dejando en claro que el proceso fue más emocional que turbulento.

La actriz también habló de esa segunda etapa que llega cuando el duelo se acomoda. “Una vez que se supera la ruptura, se puede construir desde otro lugar. Nosotros somos familia, tenemos una hija en común y hoy en día tenemos una relación cada vez más armoniosa, cada vez más linda. Podemos conectarnos desde el cariño de dos personas que nos quisimos mucho.” Con esas palabras, dejó expuesto el sostén afectivo que permitió que la relación cambiara de forma, pero no de fondo.

En lo que respecta a Gina, su hija, Emilia Attias reconoció que cada uno ocupa un rol distinto, pero complementario. Destacó la ternura y la entrega del Turco Naim, y se sinceró sobre su propio deseo de preservar la infancia de la nena. “El Turco es un papá al que se le cae la baba por su hija; es muy amoroso. Es súper fanático de ella y cualquier cosa que hace se le cae la baba. Yo soy la que pone un poco más de límites en cuanto a eso, pero porque yo trabajé de chica y soy mujer, entonces me gustaría que si quiere dedicarse a esto sea de más grande porque es un mundo que tiene un lado B… Es un mundo que quiero que entre cuando esté más formadito su espíritu.”

El cierre de su matrimonio se había comunicado en mayo de 2024 mediante un texto conjunto que decía: “con profundo dolor, estamos atravesando una separación de común acuerdo… No hay terceras personas involucradas… Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso”. Con el paso del tiempo, Naim también aclaró que la decisión tuvo que ver con “un desgaste de 20 años”, sin escándalos ni distancias irreparables.