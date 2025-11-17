La reciente entrevista que Eugenia “La China” Suárez brindó a Moria Casán en La mañana con Moria dejó múltiples titulares, pero ninguno tan resonante como el relato de su primer encuentro con Mauro Icardi. Frente a la diva, la actriz reconstruyó aquel momento que, años atrás, derivó en uno de los escándalos mediáticos más comentados del país.

Durante la conversación, la China Suárez reflexionó sobre su exposición pública y admitió que siempre eligió mostrarse tal cual es, incluso cuando ese sinceramiento le trajo cuestionamientos. Aseguró que nunca intentó esquivar su responsabilidad y que su vida amorosa, por naturaleza intensa, suele quedar bajo la lupa. “Soy auténtica, con mis errores y aciertos”, le dijo a Moria Casán mientras repasaba ese capítulo que aún despierta curiosidad.

La actriz también habló de su forma de vincularse afectivamente. Contó que, pese a su fama mediática, siempre fue de relaciones monógamas y más bien breves, marcadas por la falta de entendimiento. Sin embargo, afirmó que con Icardi ocurrió algo distinto, una conexión inesperada que ambos sintieron desde el comienzo.

Recordó que todo inició cuando el futbolista le envió un mensaje en un momento especialmente difícil de su vida. Ese gesto, según relató, la tomó por sorpresa y abrió la puerta a un intercambio que rápidamente generó tensión. Suárez confesó entre risas que Icardi siempre tuvo un comentario particular sobre su boca, detalle que se convirtió en el primer guiño del acercamiento.

El relato tomó intensidad cuando describió el encuentro en una suite de París. Según contó, llegó antes que él, vestida de manera simple y sin maquillaje, decidida a mostrarse auténtica. Confesó que, aunque no suele ser tímida, los nervios esta vez la superaron. Cuando Mauro Icardi apareció, quedó impactada por su presencia y admitió que las piernas le temblaron justo antes del primer beso.

La China Suárez remarcó que la cita fue mucho más romántica que lo que el imaginario público suponía. Describió una conexión genuina y emocional que la descolocó por completo. Sin embargo, la reacción mediática posterior terminó separándolos durante tres años, hasta que retomaron el contacto ya fuera del escándalo.

La China Suárez también reveló que el 29 de noviembre celebrará su primer aniversario formal con Mauro Icardi, señal de que aquella historia tomó un nuevo rumbo con el tiempo.

Antes de cerrar, habló de su separación de Benjamín Vicuña y explicó que atravesaba una relación desgastada en la que ya no se sentía amada. Reivindicó su deseo de recibir gestos afectivos y de vivir el amor con intensidad, una forma de vincularse que, según aseguró ante Moria Casán, no está dispuesta a resignar.