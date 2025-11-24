En pleno reposo estricto para resguardar su embarazo, Juana Repetto sorprendió al abrir su corazón y compartir una reflexión que hasta ahora había mantenido en silencio. Mientras atraviesa días de cuidados médicos y de emociones intensas, la actriz decidió hablar sin filtros sobre el detrás de escena de su separación de Sebastián Graviotto, el padre del bebé que espera.
A través de la tradicional ronda de preguntas que suele activar en Instagram, Juana Repetto se mostró abierta y receptiva a cada inquietud. Como es habitual, respondió temas vinculados a maternidad, salud y sentimientos, pero esta vez también se animó a profundizar en cómo sobrelleva ciertos vínculos luego de la ruptura con Sebastián Graviotto.
Aunque dejó claro que entre ellos no existe posibilidad de reconciliación, Juana Repetto destacó que él permanece presente y colaborando en todo lo que necesita en esta etapa delicada. Sin embargo, aclaró que ese acompañamiento no implica un retorno como pareja, sino simplemente respeto y apoyo en un momento clave.
En ese contexto, surgió una pregunta que la llevó directo a un punto especialmente sensible: el lazo que mantiene con la familia de Sebastián Graviotto. Y fue allí donde Juana Repetto mostró una faceta emocional que pocas veces había dejado ver en público, reconociendo que esa parte fue una de las más complejas de procesar.
“Los adoro, son familia para mí y siempre estaré agradecida de que tanto a Toro como a mí nos hicieron sentir parte”, expresó con total sinceridad. Con esas palabras dejó claro que el cariño hacia el entorno de su ex continúa intacto y que separar afectos no siempre es tan simple como decidir terminar una relación.
Luego profundizó aún más, admitiendo que lo que vivió durante el final del vínculo incluyó momentos muy dolorosos. “Fue de lo más duro a la hora de separarnos saber que también uno estaba dejando ir todos estos momentos”, reveló Juana Repetto, evidenciando la carga emocional que implicó distanciarse no solo de una pareja, sino también de un núcleo afectivo que consideraba propio.
Cabe recordar que la relación con Sebastián Graviotto se extendió durante siete años, desde 2018 hasta abril de 2025, cuando ambos confirmaron la separación. Un recorrido largo, con historia compartida y una familia elegida que, para Juana Repetto, sigue ocupando un lugar significativo incluso en esta nueva etapa.