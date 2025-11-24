La vida sentimental de Jésica Cirio volvió a quedar expuesta luego de que se difundiera una foto reveladora junto al empresario Nicolás Trombino en Punta del Este. Después de un año movido y de mantener un perfil reservado, la conductora aparece ahora en una escena que confirma el vínculo que muchos daban por sentado.

La imagen fue presentada en SQP, el programa que lidera Yanina Latorre y que suele adelantarse a las primicias del ambiente artístico. Allí se la ve a Cirio almorzando con Trombino en un conocido restaurante esteño, sin poses ni gestos preparados, reflejando un momento cotidiano que terminó siendo determinante para blanquear el romance.

En la mesa, al aire libre y rodeados del movimiento típico del balneario, Jésica Cirio luce distendida con sus infaltables lentes oscuros y un look deportivo en tonos negros. La conductora, que había contado que era exigente a la hora de volver a apostar al amor, se mostró relajada, conversando tranquilamente mientras disfrutaba del mediodía uruguayo.

Por su parte, Nicolás Trombino también eligió un estilo simple y cómodo, acompañando la escena con una actitud igualmente relajada. Platos ya avanzados, copas casi vacías y el ir y venir de turistas alrededor completaban una escena que dejaba al descubierto la naturalidad del encuentro.

La foto llamó la atención justamente por esa falta de artificios. No había indicios de una búsqueda de exposición ni señales de que quisieran anunciar formalmente su romance. Fue, más bien, un instante íntimo que quedó retratado y que rápidamente empezó a circular entre los curiosos del espectáculo.

Además, la presencia de Cirio en Punta del Este no es casual: es un destino que frecuenta desde hace años y donde suele sentirse cómoda. Verla allí con Nicolás Trombino refleja que la relación empieza a mezclarse con sus espacios habituales, dando a entender que el vínculo ya se encuentra más afianzado de lo que parecía.

Si bien la conductora había insistido en mantener su vida afectiva lejos de las cámaras, esta postal terminó confirmando un secreto que todos murmuraban. Aun sin demostraciones afectivas explícitas, la cercanía entre ambos dejó claro que atraviesan un momento especial.

Para Jésica Cirio, esta aparición pública llega después de meses de búsqueda de estabilidad. Para Nicolás Trombino, empresario de bajo perfil, significa su ingreso involuntario al universo mediático. Y juntos, comienzan a mostrar los primeros pasos visibles de una relación que promete crecer con naturalidad.