La última emisión de MasterChef Celebrity dejó mucho más que platos y desafíos: Maxi López sorprendió al público al relatar, por primera vez en televisión, cómo fue aquella recordada noche en la que conoció a Wanda Nara en pleno auge de las bailantas de los 2000. Entre bromas, gestos cómplices y risas compartidas, ambos rememoraron un episodio que marcó el inicio de una historia que aún hoy genera curiosidad.

Todo se encendió cuando Ariel Pucheta, invitado especial y excantante de Ráfaga, saludó a la conductora y soltó una frase que abrió el juego: “Nos conocemos, íbamos a Sunset”. La mención del mítico boliche, ya desaparecido pero icónico para una generación, desató carcajadas en todo el estudio y dio pie a una charla imposible de frenar.

Maxi López, que seguía con su preparación culinaria, no dudó en sumarse con humor. “¡Saltó la ficha, saltó la ficha!”, lanzó divertido, anticipando que el clima se pondría aún más picante. Wanda Nara, mitad tentada y mitad incómoda, intentó evadir el centro de la escena escondiéndose unos segundos, pero el ida y vuelta entre ellos ya estaba desatado.

Entre risas, Maxi López terminó por contar su versión: “A Wanda la conocí en Sunset. Me invitó a un desfile”. Sin embargo, enseguida frenó el relato con un gesto picaresco: “Necesito omitir información. Estoy salvándole el pellejo”. La frase provocó una avalancha de carcajadas entre jurados y participantes, que celebraron el sincericidio televisivo.

Ariel Pucheta también sumó su recuerdo, asegurando que estuvo presente aquella noche y que solía cruzarse a Maxi López en la bailanta. El exfutbolista no lo negó: “Estaba todas las noches…”, remató, evocando su juventud con naturalidad mientras el estudio se divertía con la confesión.

Como si la nostalgia no alcanzara, el desafío de la gala obligaba a los participantes a cantar mientras cocinaban. A Maxi López le tocó Mentirosa, de Ráfaga, y no dudó en dedicarle el tema a Wanda Nara, que lo observaba divertida desde su rol de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó él, mientras ella bromeaba: “A López me animo a menearle, tenemos más confianza”.

Casi veinte años después de aquel cruce en Sunset, la química entre Maxi López y Wanda Nara sigue cautivando. Hoy comparten tres hijos adolescentes, mantienen un trato cordial y disfrutan de una convivencia armoniosa con sus actuales parejas, muy lejos del ruido de otras épocas.