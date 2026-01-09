Un joven con un extenso prontuario delictivo fue detenido en las últimas horas en Mendoza acusado de haber participado del robo de un sable corvo de 1898 del Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras. El hecho ocurrió el sábado 3 de enero por la noche y generó una fuerte preocupación por tratarse de una pieza de alto valor histórico vinculada al patrimonio sanmartiniano.

Según confirmaron fuentes policiales, el sable había sido donado por el Museo Patrio de Mar del Plata y, si bien no posee valor comercial, representa un objeto de gran relevancia histórica. Durante el robo, los delincuentes también sustrajeron una réplica de un fusil de madera.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle Nº 2. Tras el análisis de cámaras y tareas de inteligencia, este jueves se concretó un allanamiento en la vivienda de uno de los sospechosos, donde se logró su detención.

En el procedimiento, la Policía secuestró diversos elementos de interés para la causa, entre ellos un sable de acero —que no correspondía al robado—, un revólver calibre 38 sin municiones, una pistola de aire comprimido y una motocicleta. Sin embargo, el sable histórico aún no había sido localizado.

Horas más tarde, los efectivos se trasladaron al barrio Santa Teresita, donde finalmente encontraron el sable corvo de 1898 oculto debajo de un vehículo estacionado en la vía pública, logrando así su recuperación.

Tras el operativo, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, brindó una conferencia de prensa en el Campo Histórico y destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas que intervinieron en la investigación.

“Desde el primer momento realizamos la denuncia y comenzamos a trabajar junto a la Guardia Urbana Municipal, la Fiscalía, el Ministerio correspondiente y la Policía. Agradezco profundamente el compromiso y el profesionalismo con el que llevaron adelante esta investigación”, señaló el jefe comunal.

Además, remarcó la importancia del patrimonio recuperado: “Tenemos la responsabilidad de custodiar y cuidar el patrimonio sanmartiniano. No es solo de Las Heras, es de todo Mendoza y de toda la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestro orgullo”.

Finalmente, se informó que el joven detenido cuenta con numerosos antecedentes penales, entre ellos pedidos de captura, causas por encubrimiento, lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad.