En línea con el compromiso del gobernador Rolando Figueroa para que las escuelas “ya no funcionen en tráileres”, esta semana se retiraron 25 dispositivos de la primaria N°225 de Chos Malal que estaban allí desde febrero de 2023.

Los 23 tráileres eran utilizados como aulas y dos como sanitarios. Habían sido colocados en el predio de la institución, mientras se avanzaba con una obra de ampliación en 695 metros cuadrados y con la refuncionalización de otros 236 metros cuadrados, inauguradas el 19 de diciembre.

Al inicio de la gestión, el sistema educativo contaba con 700 tráileres para complementar establecimientos que habían quedado excedidos en su matrícula o directamente habían surgido en dichos dispositivos.

Esa cifra se logró disminuir a 569 tráileres y continuará reduciéndose en la medida en que se vayan inaugurando nuevas obras y ampliaciones que están actualmente en ejecución.

Esta medida no solo representa un ahorro de recursos provinciales, sino que contribuye a que la tarea educativa se desarrolle en mejores condiciones, garantizando un adecuado proceso de formación de niños, niñas, jóvenes y adultos.

En diciembre pasado, durante una recorrida por la obra del nuevo edificio de la EPET 26 de San Patricio del Chañar, el gobernador Rolando Figueroa destacó el ambicioso plan de infraestructura para escuelas técnicas en toda la provincia y remarcó que “estamos creando escuelas para que ya no funcionen en tráileres”.

El mandatario manifestó que el dictado de clases en tráileres “son cosas que tenemos que erradicar y estamos muy comprometidos con eso”. Destacó la voz de los estudiantes que “claramente visualizan un mejor futuro, no solo por estar en una mejor aula, sino que ya están soñando con poder estudiar en virtud del desarrollo que va generando la provincia”.