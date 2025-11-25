Sofi Gonet, popularmente conocida como La Reinis, volvió a ser el centro de atención en redes sociales gracias a una provocativa sesión de fotos que remite a su participación en MasterChef Celebrity.

La influencer utiliza estratégicamente sus producciones fotográficas para reflejar su evolución en el concurso culinario, inspirándose en los platos que presenta en cada emisión. Esta vez, su inspiración provino de su faceta musical mostrada en el programa.

Durante el reality, Gonet sorprendió cantando "Miénteme" de Tini Stoessel junto a Ariel Puchetta, dejando ver un talento que no muchos conocían. En sus redes sociales, anunció con entusiasmo: "Arranca mi carrera musical. Hoy noche de karaoke en @masterchefargentina".

La Reinis toda una Popstars culinaria

Para su nueva sesión, La Reinis posó desnuda, vistiendo únicamente unas botas de caña alta, rodeada de cables, en una producción que evocó la estética de Popstars. Compartió un video detrás de escena donde expresó: "Soy, no es una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars".

La Reinis deslumbra con fotos y música en MasterChef

Con su característico humor, agregó: “No solo soy influencer, emprendedora, youtuber, tiktoker, ¿qué más soy? Cocinera, pastelera, sino también acróbata... y bueno, música, obviamente”.

Además, mostró los distintos looks que eligió para esta nueva propuesta creativa y cerró con una frase cargada de su ironía habitual: “Nos vemos en el próximo capítulo de MasterChef o... en River Plate”.