La noticia llegó sin rodeos y generó una inmediata preocupación. Marcelo “Teto” Medina decidió contar en primera persona el delicado problema de salud que atraviesa y sorprendió a todos al revelar que fue diagnosticado con cáncer de colon. El conductor eligió las redes sociales para hablar de su situación actual, explicar qué le ocurrió y llevar tranquilidad sobre cómo está hoy.

En un extenso mensaje, el Teto Medina explicó que el diagnóstico no es reciente y que viene transitando este proceso desde hace varios meses. Con un tono sereno, dejó en claro que está bajo control médico y cumpliendo estrictamente con el tratamiento indicado. “¡Hola a todos! Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad. Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, escribió al comenzar su descargo.

Luego, el propio conductor detalló el cuadro clínico y la complejidad del diagnóstico: “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy con mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”. La frase confirmó no solo la enfermedad, sino también que ya fue intervenido quirúrgicamente y que el tratamiento continúa.

A pesar del impacto que genera una noticia de este calibre, el conductor eligió enfocarse en el presente y en el camino que viene recorriendo desde hace años. En ese sentido, vinculó su tratamiento oncológico con su proceso personal de recuperación y sostuvo: “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero”.

Horas después, el Teto Medina volvió a expresarse y compartió una reflexión más íntima, centrada en el valor de los afectos y el aprendizaje que deja atravesar momentos difíciles. En ese mensaje escribió: “Siempre pienso en lo lindo que es valorar las cosas que tenemos. Amigos, afectos, familia, etc. A veces vivimos pensando en que nos falta sin ver lo que nos rodea. Disfrutemos de nuestros afectos, dejemos de vivir pensando en que nos falta”.

El cierre fue directo y con un tono esperanzador, dirigido a quienes siguen de cerca su evolución: “Basta de vivir con miedo a todo. Aprendamos a querernos, es maravilloso entender que valemos mucho y que nadie nos hará daño si nosotros no lo permitimos. Gracias por leerme. ¡Los quiero!”.

Hoy, Marcelo “Teto” Medina continúa con las sesiones de quimioterapia, acompañado por su entorno y enfocado en su recuperación. Su testimonio, lejos de buscar impacto, puso el foco en la importancia del cuidado médico, el acompañamiento emocional y la fortaleza personal para atravesar un diagnóstico que cambia por completo la rutina y la mirada sobre la vida.