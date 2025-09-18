“El peor”: Ricardo Darín y su polémico comentario sobre el bebé del Chino y Úrsula Corberó

El anuncio de que el Chino Darín y Úrsula Corberó esperan su primer hijo llenó de alegría a la familia, pero también disparó un sinfín de reacciones alrededor del mundo del espectáculo. En medio de esa expectativa, Ricardo Darín rompió el silencio desde Madrid y se animó a contar cómo transita esta nueva etapa de su vida: la de convertirse en abuelo.

El actor dialogó con A la Tarde (América TV) y, cuando la conductora le preguntó qué tipo de abuelo se imagina que será, sorprendió con una respuesta cargada de ironía: “El peor, el peor”. Entre risas, enseguida aclaró: “Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total”.

Con el estilo que lo caracteriza, Ricardo Darín también aprovechó para bromear sobre cómo lo vive su esposa, Florencia Bas: “Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria”.

Más allá de las bromas, el protagonista de El secreto de sus ojos reconoció la felicidad que siente por la llegada del bebé y contó que ya lo sabía desde hace un tiempo, aunque recién ahora pudo hablarlo con libertad: “Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas. Esperamos al tercer mes, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”.

En otra entrevista en Perros de la Calle (Urbana Play), Ricardo Darín profundizó en esa alegría compartida: “Estamos muy contentos y muy felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más te reconfortan en la vida es ver cómo mucha gente se alegra por esta noticia. Algo lindo que hace que la gente se ilumine”.

Incluso Andrea Pietra, su compañera en la obra Escenas de la vida conyugal, aportó humor: “Yo estoy muy contenta también. Ahora pasé a trabajar con un abuelo”. La réplica de Darín no tardó en llegar: “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela. Yo le voy a poner algo a eso, un stop, porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”.