En el universo mediático, donde cada declaración puede convertirse en tendencia, Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la tormenta tras una frase que muchos consideraron una ostentación innecesaria. La panelista de LAM encendió la mecha al minimizar una cifra que para la mayoría resulta exorbitante y las reacciones no tardaron en llegar.

La polémica estalló cuando Fernanda Iglesias volvió a apuntar contra Yanina Latorre desde su nuevo espacio en el canal Border, donde trabaja junto a María Julia Oliván. Allí afirmó que la conductora de SQP enfrenta varios juicios y que uno de ellos ascendería a 100.000 dólares. Iglesias, quien supo ser aliada de Latorre en los tiempos en que compartían pantalla con Ángel De Brito, viene sosteniendo desde hace meses una enemistad cada vez más picante.

El vínculo entre Fernanda Iglesias y Yanina Latorre se quebró abruptamente luego de que la periodista revelara una infidelidad de Diego Latorre vinculada a una ex compañera de un viaje de egresados. Ese episodio abrió una grieta que nunca volvió a cerrarse y que hoy se alimenta con cada cruce público. De hecho, en su etapa en Puro Show, Iglesias llegó a ser comparada con “la Yanina Latorre de las mañanas” por su actitud frontal y combativa.

En este nuevo round, Fernanda Iglesias remarcó que la cifra del juicio podría complicar a su ex compañera, pero la respuesta de Yanina Latorre llegó con ironía desde Twitter. No sólo desmintió la información, sino que la ninguneó. Sin embargo, la situación tomó otro color cuando el tema salió al aire en LAM y Latorre desplegó toda su verborragia.

“100.000 dólares no es un juicio millonario”, lanzó primero, para luego redoblar la apuesta con una frase que hizo ruido: “Con 100.000 dólares compro ese canal pedorro de streaming”. Esa declaración, sumada a sus gestos grandilocuentes, sembró indignación incluso entre seguidores que suelen defenderla.

La situación se agravó cuando completó: “¿100.000 dólares? Me gasto eso en un mes en Miami”. En tiempos donde la sensibilidad económica es profunda, la frase cayó como un baldazo helado. La viralización fue inmediata y las críticas comenzaron a acumularse sin freno.

En redes sociales, usuarios expresaron decepción, enojo y rechazo. Para muchos, Yanina Latorre “cruzó un límite” al exhibir su poder adquisitivo con tanta liviandad. Mientras tanto, Fernanda Iglesias observó cómo el universo digital hacía eco de sus dichos, alimentando una grieta que promete nuevos capítulos.

Aunque lejos de pedir disculpas, Yanina Latorre mantiene su postura desafiante. Sin embargo, el malestar generado demuestra que, incluso para figuras acostumbradas al escándalo, hay frases que pueden dejar marcas difíciles de borrar.