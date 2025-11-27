La noche de MasterChef Celebrity terminó con una escena emotica que nadie esperaba: Valentina Cervantes anunció que dejaba la competencia. Lo hizo justo después de presentar su plato y recibir la devolución, en un clima que pasó del nerviosismo habitual a un silencio cargado de emoción. La influencer no logró contener las lágrimas al explicar los motivos.

Frente al jurado y con la voz quebrada, Valentina Cervantes contó que su decisión no tenía que ver con la cocina, sino con su vida familiar. “Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”, expresó, generando un impacto inmediato entre sus compañeros.

Wanda Nara la aconsejó en este momento complicado y se mostró apoyando su decisión. Tan es así que le aseguró que su paso no había pasado inadvertido y que siempre tendría las puertas abiertas, en caso de poder volver en un repechaje. La modelo, aún emocionada, describió su experiencia: “La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips…”.

El jurado acompañó la despedida con palabras que reflejaron el vínculo que se construyó durante las últimas semanas. Donato de Santis lamentó no haber podido conocerla más, mientras que Damián Betular fue directo al corazón: “Sos una persona y madre excepcional. MasterChef pierde una gran competidora… te vas con todos los honores”, le dijo, destacando su crecimiento dentro del certamen.

Germán Martitegui también tomó la palabra para reconocer su evolución en un formato que exige tanto técnica como valentía. El chef subrayó cómo cambió su presencia pública desde que llegó al programa: “A mí me presentaron a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, señaló, celebrando su identidad propia dentro del show.

Ya en el cierre, Valentina abrazó a sus compañeros uno por uno y dejó una reflexión final que volvió a emocionar al estudio. “El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble”, confesó, agradecida por haber sido parte de un ciclo que disfruta millones de espectadores. Su salida dejó una mezcla de tristeza y admiración.

Así, entre lágrimas, aplausos y palabras sinceras, MasterChef Celebrity despidió a una participante que logró marcar su propio camino. La decisión de volver a Londres para reencontrarse con sus hijos y con Enzo Fernández puso de relieve algo más grande que la competencia: la prioridad absoluta que tiene la familia en su vida.