Por qué se pelearon Juana Viale y Marcela Tinayre: el conflicto que divide a la familia Legrand

En la familia Legrand nunca falta el brillo ni el drama. Mientras Juana Viale mantiene su ritmo como conductora de los tradicionales almuerzos, una inesperada ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre desató rumores que pusieron a madre e hija en el centro de una nueva polémica.

El tema salió a la luz en Intrusos, donde Adrián Pallares sorprendió con una información que no pasó desapercibida. Según el periodista, Juana estaría enojada con su madre y esa tensión se habría evidenciado en la fiesta de cumpleaños número 75 que Marcela celebró rodeada de amigos, familiares y figuras del medio.

“El 31 de octubre Marcela Tinayre festejó su cumpleaños y estaba rodeada de familiares, de amigos, estaba su mamá, su nieto, Ámbar, pero no estaba Juana”, contó Pallares al aire, apuntando directamente al gesto que encendió las alarmas dentro del clan Legrand.

Rodrigo Lussich sumó más datos y despejó cualquier especulación sobre compromisos laborales: “La ausencia no se debió a que estaba de viaje o a que estaba grabando el programa de ayer, ni que estaba con un compromiso ineludible”. Su comentario confirmó que la distancia no tiene explicación profesional sino personal.

Pero el dato más fuerte llegó enseguida. “Nadie lo sabía hasta este momento que Juana no se habla con Marcela desde hace dos meses”, lanzó Pallares, dejando claro que la relación entre ambas atraviesa un momento complicado justo cuando la conductora de Polémica en el bar celebraba su cumpleaños junto a Mirtha Legrand.

A pesar de las versiones, en el entorno familiar prefirieron guardar silencio. “Sabíamos que Juana no iba a ir y que Marcela no iba a decir nada”, explicó Pallares, reforzando la idea de que madre e hija decidieron mantener el conflicto puertas adentro, al menos por ahora.

De todos modos, la tensión volvió a escalar cuando Marcela publicó un mensaje en redes con una sutil chicana dirigida a su propia madre, lo que muchos interpretaron como una muestra de la incomodidad que atraviesa el clan más emblemático de la televisión argentina.

Por lo pronto, ni Juana Viale ni Marcela Tinayre salieron a desmentir la supuesta pelea. Y el conductor del ciclo no dudó en confirmar la crisis: “No fue al cumpleaños por enojo”.