Rosalía continúa revolucionando Buenos Aires con cada paso que da, y esta vez su aventura la llevó directo al corazón del fútbol argentino. La artista, que llegó al país para cumplir con compromisos laborales, decidió sumergirse aún más en la cultura local y aceptó la invitación de Trueno y Momo para conocer La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors que tantas pasiones despierta entre los fanáticos xeneizes.

La relación de Rosalía con el club se remonta a su reciente visita al programa de Mario Pergolini, quien le regaló una camiseta azul y oro que despertó su curiosidad por el mundo boquense. Desde entonces, la cantante quiso vivir la experiencia en primera persona, y fue Trueno quien la acompañó en este recorrido que rápidamente se volvió viral.

En las primeras imágenes difundidas, se la vio armada de mate, sonrisas y una enorme expectativa mientras subía las escaleras rumbo al campo. Trueno, orgulloso anfitrión, la guio paso a paso y celebró su sorpresa al ver la cancha desde adentro. “Llegamos al momento de la verdad, tierra sagrada”, dijo el rapero, mientras Rosalía no podía ocultar los nervios ante la magnitud del estadio.

Cuando finalmente pisó el césped, Rosalía dejó aflorar toda su emoción. Consultó si podía correr y, descalza, salió disparada hacia el mediocampo. A su regreso, la estaban esperando autoridades del club con un obsequio muy especial: una camiseta de Boca Juniors con su nombre y el número diez. “Qué chulo”, expresó, encantada, mientras agradecía efusivamente el gesto.

Rosalía incluso dedicó un mensaje al presidente del club, mostrando el cariño que recibió durante su visita. Agradeció a Trueno y a su equipo por acompañarla, por enseñarle sobre la cultura local y por hacerla sentir tan bienvenida en cada paso de su recorrido argentino.

La visita continuó en los vestuarios, donde Rosalía conoció la rutina de los jugadores y los detalles del espacio donde se preparan antes de cada partido. Allí, volvió a maravillarse con todo lo que descubría, señalando cada elemento con entusiasmo y curiosidad.

Este encuentro se sumó a una semana intensa para Rosalía, que también pasó por Luzu TV, donde habló de su estadía en Buenos Aires y confesó que ya se enamoró de la gastronomía local. Entre medialunas, milanesas, empanadas y flan con dulce de leche, la española dejó claro que está disfrutando al máximo de la experiencia argentina, tanto arriba como fuera del escenario.