Jonathan Bailey, actor británico de 37 años reconocido por sus papeles en series y películas como Bridgerton, Wicked y Jurassic World: Renace, fue declarado el hombre más sexy del mundo por la revista People en 2025.
La publicación destacó su “carisma arrollador” y cómo el intérprete se ha consolidado como una de las figuras más magnéticas de Hollywood. Bailey comentó con humor que recibir este reconocimiento fue “un gran honor” y admitió sentirse “increíblemente halagado” aunque también consideró que es “totalmente absurdo”.
“Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”, agregó el actor al revelar su nuevo título. Sus antecesores en este reconocimiento fueron John Krasinsky en 2024 y Patrick Dempsey en 2023.
Durante la entrevista, que incluyó una sesión fotográfica en las frías aguas frente a una playa al sur de Londres, Bailey reflexionó sobre su confianza personal, señalando que no siempre se consideró “sexy” en su juventud y que esta seguridad la fue adquiriendo con el tiempo.
Al ser consultado sobre qué personajes famosos lo impactaron en su infancia, mencionó: “Diría que el príncipe Eric, de La sirenita, y Trini de Los Power Ranger”.