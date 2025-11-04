Jonathan Bailey, actor británico de 37 años reconocido por sus papeles en series y películas como Bridgerton, Wicked y Jurassic World: Renace, fue declarado el hombre más sexy del mundo por la revista People en 2025.

La publicación destacó su “carisma arrollador” y cómo el intérprete se ha consolidado como una de las figuras más magnéticas de Hollywood. Bailey comentó con humor que recibir este reconocimiento fue “un gran honor” y admitió sentirse “increíblemente halagado” aunque también consideró que es “totalmente absurdo”.

“Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren”, agregó el actor al revelar su nuevo título. Sus antecesores en este reconocimiento fueron John Krasinsky en 2024 y Patrick Dempsey en 2023.

Durante la entrevista, que incluyó una sesión fotográfica en las frías aguas frente a una playa al sur de Londres, Bailey reflexionó sobre su confianza personal, señalando que no siempre se consideró “sexy” en su juventud y que esta seguridad la fue adquiriendo con el tiempo.

Respecto a su vida, expresó: “Me siento increíblemente afortunado. La vida es un viaje para todos, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan. Se trata simplemente de asegurarse de que, mientras estás en ese viaje, estés atento a los demás y te asegures de que todos estén bien. Y, si lo necesitan, ¡dales un buen empujón!”

Al ser consultado sobre qué personajes famosos lo impactaron en su infancia, mencionó: “Diría que el príncipe Eric, de La sirenita, y Trini de Los Power Ranger”.