La actriz argentina Eva De Dominici habría puesto fin a su relación con Eduardo Cruz, hermano de la reconocida actriz española Penélope Cruz, luego de ocho años de convivencia y un hijo en común. Así lo informó Ángel de Brito durante el programa LAM el pasado jueves.

El vínculo entre De Dominici y Cruz comenzó en 2018 en Los Ángeles, ciudad donde consolidaron su relación y desde donde la actriz logró impulsar su carrera artística en Estados Unidos. En 2019, la pareja recibió a su primer hijo, llamado Cairo.

Aunque mantuvieron su relación fuera del ojo público durante la mayor parte del tiempo, en los últimos meses comenzaron a surgir rumores sobre una crisis sentimental, alimentados por publicaciones en redes sociales del español que despertaron la curiosidad de sus seguidores.

De acuerdo con las declaraciones emitidas en LAM, la pareja habría decidido separarse tras ocho años juntos. Ante la consulta del cronista Santiago Riva Roy, quien buscó la palabra de Eva De Dominici sobre los rumores, la actriz evitó confirmar la noticia.