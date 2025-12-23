La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada con prisión preventiva por el delito de encubrimiento a la Justicia, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero. La medida fue dispuesta este martes por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, según confirmaron fuentes judiciales.

La resolución también alcanzó a los choferes que se encontraban junto a Sánchez durante un allanamiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. En ese operativo, personal policial secuestró seis teléfonos celulares, una computadora y una caja con documentación, elementos que ahora serán analizados como parte de la investigación.

Si bien el magistrado ordenó la prisión preventiva, concedió el beneficio de la prisión domiciliaria tanto a Sánchez como a los choferes, tras un pedido presentado por las defensas.

Luego de ese primer procedimiento, el juez Armella ordenó nuevos allanamientos, tanto en el mismo galpón como en el domicilio particular de la tesorera, con el objetivo de reunir más pruebas que permitan esclarecer el funcionamiento de la financiera y el posible destino de los fondos investigados.

La causa apunta a la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, quien mantiene estrechos lazos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. La Justicia busca determinar si la firma fue utilizada como estructura para maniobras de lavado y encubrimiento de operaciones irregulares.

La investigación continúa en etapa clave, con el análisis del material secuestrado y la expectativa de nuevas medidas judiciales que podrían ampliar la lista de imputados en una causa que ya genera fuerte impacto político y económico.