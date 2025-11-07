Cumplir años siempre es una oportunidad para reunir afectos y generar recuerdos felices. Sin embargo, para Cande Tinelli este festejo llegó en medio de una etapa turbulenta para su entorno familiar, marcada por acusaciones públicas y desencuentros que la mantienen en el centro de miradas y especulaciones.

El martes 5 de noviembre, la empresaria digital llegó a sus 35 años y decidió recibirlos de una manera relajada, apostando por una cena lejos del escándalo que continúa resonando alrededor de su apellido. Aunque recibió mensajes de cariño, optó por un círculo reducido de invitados en el que solo participó una de sus hermanas, Mica Tinelli, mientras que la ausencia de Juanita Tinelli y Francisco Tinelli no pasó desapercibida.

A pesar de ese vacío evidente, Cande Tinelli se mostró entusiasmada por disfrutar del presente. Desde sus redes sociales, compartió algunas postales de la noche especial, dejando ver un ambiente cuidado y un clima de pura complicidad entre amigos. El encuentro fue íntimo, pero con toques de distinción que reflejaron su estilo personal.

Para la ocasión, eligió un look que combinó lo audaz con lo glamoroso: un corset rosa viejo con un pronunciado escote adornado por una pieza metálica y un jean clásico, acompañado por un maquillaje sutil en tonos nude que destacó su mirada. El cabello suelto con ondas aportó un sello rebelde y moderno a la propuesta.

La ambientación del lugar también se llevó la atención. Una gran mesa de madera oscura, vajilla en blanco, cristalería delicada y pequeños detalles en rojo hablaron de una celebración pensada al detalle. Sobresalía un imponente candelabro de cristal, que aportó una luz tenue y cálida, ideal para una noche con aires de elegancia discreta.

Entre charlas distendidas, copas de vino y cócteles, el clima que se reflejó en las imágenes fue de alegría genuina, sin rastros del escándalo que afecta a su familia. Cande Tinelli apostó por refugiarse en quienes la acompañan día a día, priorizando la armonía por sobre los conflictos.

Aunque eligió celebrar lejos del revuelo mediático, no descartó viajar durante el fin de semana a Uruguay, donde Marcelo Tinelli atraviesa un momento sentimental al despedirse de una mansión cargada de recuerdos. Ese esperado reencuentro podría dar lugar a un nuevo brindis, esta vez en familia, para cerrar su cumpleaños con una sonrisa más amplia.