El Gobierno de la Provincia del Neuquén dio asueto administrativo el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, para las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. La medida alcanza al personal de la administración central y organismos descentralizados; sin embargo, establece guardias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

EPAS Y EPEN

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) entrará en receso administrativo en su delegación central y oficinas del interior. El sector operativo mantendrá una guardia para garantizar la prestación del servicio esencial recordando que los usuarios se pueden comunicar al 0800 222 4827 ante cualquier urgencia o reclamo.

En tanto, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que las oficinas de atención al público permanecerán cerradas durante estas fechas. No obstante, se garantizará la atención de situaciones de emergencia a través de guardias operativas y técnicas dispuestas en cada localidad atendida.

En el sitio web oficial se encuentran disponibles los teléfonos de contacto y guardias correspondientes a cada localidad. Asimismo, continúa habilitada la Oficina Virtual, desde donde es posible realizar pagos de boletas, consultar deudas, generar cupones de pago y adherirse a la factura digital.

HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A

HIDENESA también dará inicio al receso administrativo en su sede central y oficinas administrativas, manteniéndose exclusivamente operativas las guardias en las sucursales para asegurar la atención ante situaciones de emergencia. Se recuerda a los usuarios y usuarias que únicamente por emergencias podrán comunicarse a la línea gratuita: 0800 333 0914.

SALUD NEUQUÉN

Los servicios esenciales de salud, como guardias, funcionarán normalmente. El Nivel Central que funciona en el Centro Administrativo Ministerial (CAM) no realizará atención al público. En toda la provincia, los establecimientos de salud mantendrán las guardias habituales para un fin de semana o día feriado.

VIALIDAD PROVINCIAL

Vialidad Neuquén, en la mayoría de los frentes de obra, mantendrá una guardia mínima de mantenimiento para asegurar la transitabilidad y la señalización durante los feriados. El despliegue total de las cuadrillas y la reanudación formal de las tareas operativas tendrán lugar el 5 de enero.

Para consultas sobre el estado de las rutas y caminos en tiempo real o para reportar cualquier inconveniente en la calzada, la Dirección Provincial de Vialidad pone a disposición de la ciudadanía el número 2942 572138.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor también adhiere al asueto administrativo definido para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 por lo que no habrá atención al público en esas jornadas. Pero se puede solicitar inspecciones o también dejar un reclamo ante la Ventanilla Única Federa ingresando o comunicándose al 2995958167 (sólo mensajes de Whatsapp). Cuando retomen la actividad, lo harán en horario de verano: de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 16.

REGISTRO CIVIL

En tanto, las Oficinas Seccionales del Registro Civil y Capacidad de las Personas permanecerán sin atención al público. Sin embargo, tendrá en funcionamiento las guardias de defunciones que es comunicada por el organismo a otras áreas competentes como Policía y Centros de Salud; así como también a empresas que brindan servicio de sepelio.

BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN

El BPN adhiere al asueto administrativo dispuesto por el BCRA con motivo de las Fiestas. En consecuencia, los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre no habrá actividad bancaria.