La historia entre Wanda Nara y Maxi López estuvo marcada por altibajos, disputas públicas y una separación que acaparó la atención mediática durante años. Sin embargo, el tiempo hizo su trabajo y hoy la expareja puede sentarse frente a frente, incluso compartiendo una entrevista televisiva, para recordar con transparencia lo que significó vivir alejados el uno del otro. En su paso por el ciclo Fernet con Grego (Telefe), los dos se animaron a reflexionar sobre ese período de cambios intensos.

Con tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto, el proceso de separación jamás fue sencillo. Al dolor propio de cualquier ruptura se sumó la responsabilidad de seguir criando juntos, aunque estuvieran en caminos distintos. Por eso, no sorprendió que al hablar sobre lo que extrañaron tras terminar su relación, las respuestas estuvieran cargadas de emociones.

Wanda Nara, con el humor que suele acompañarla, recordó al principio pequeñas situaciones cotidianas que le pasaron factura. Entre risas, mencionó que pasó por momentos económicos inesperados cuando dejó de contar con el apoyo de Maxi López y tuvo que volver a trabajar de inmediato. Pero detrás de la anécdota divertida, había sentimientos que le costó procesar.

Wanda Nara reconoció que lo que más le pesó fue perder la vida familiar, ese escenario donde las rutinas compartidas son protagonistas. Confesó que lloraba en soledad deseando que él pudiera rehacer su vida y ser feliz. Una mezcla de nostalgia, preocupación y cariño que quedó expuesta al rememorar esos días.

Según contó, sintió un verdadero alivio cuando supo que su expareja estaba nuevamente en pareja. De alguna manera, eso le permitió aceptar el cierre definitivo de una etapa y avanzar sin culpas.

Del otro lado, Maxi López también dejó ver su parte más vulnerable. Admitió que el quiebre de la familia fue el golpe más fuerte que enfrentó. La ausencia del hogar que habían construido juntos se transformó en un peso emocional que lo acompañó durante mucho tiempo.

Hoy, lejos del conflicto que alguna vez pareció infranqueable, ambos demuestran que es posible reacomodarse y dejar atrás heridas viejas. Los hijos adolescentes son el puente que los mantiene unidos y la prioridad que logró ordenar todo lo demás. En la actualidad, la armonía reemplazó al enojo y la colaboración se volvió la base de una nueva relación: distinta, pero más madura y en paz.