Mientras Boca empieza a ordenar el 2026 antes de que termine el año, puertas adentro ya hay decisiones tomadas. Lejos de los flashes y sin anuncios oficiales, la dirigencia activó una nueva etapa de depuración del plantel y les comunicó a cuatro jugadores que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.

Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini integran la primera lista de futbolistas “borrados”, pese a tener contrato vigente con el club. El mensaje fue directo: deberán buscar club en este mercado.

Martegani y Janson formaron parte del plantel durante todo 2025, pero su participación fue mínima. El ex San Lorenzo apenas disputó dos partidos oficiales, mientras que Janson sumó seis apariciones, casi siempre ingresando desde el banco. En el cierre del año, incluso quedaron fuera de las convocatorias, una señal clara de que el escenario no iba a cambiar.

Desde el club entendieron que no habrá un golpe de timón en sus situaciones. Con contratos que se extienden hasta 2028 y 2027, respectivamente, Boca les pidió que acerquen ofertas para facilitar una salida que libere cupos y masa salarial.

Los casos de Briasco y Orsini transitan un camino similar, aunque desde otro carril. Ambos estuvieron a préstamo durante la última temporada, en Gimnasia y Platense y desde hace tiempo dejaron de ser considerados en La Ribera. Deberán regresar formalmente, pero solo para volver a armar las valijas.

La prioridad es una transferencia definitiva, aunque en Boca no descartan nuevas cesiones si el mercado no ofrece alternativas inmediatas. El objetivo es claro: achicar el plantel y avanzar con una renovación profunda.

Y la lista no estaría cerrada. Con el correr de las semanas podrían sumarse más nombres, especialmente si llegan propuestas por futbolistas que perdieron terreno en el último tramo del año. En ese sentido, Lucas Blondel aparece con chances concretas de emigrar, con Argentinos Juniors como posible destino.

En silencio, Boca ya empezó a mover fichas. Y algunos, aunque tengan contrato, ya saben que no tendrán lugar.