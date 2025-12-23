Durante una audiencia de este martes, el asistente letrado Pablo Jávega acusó dos personas F. A. G (hombre) y R. I. F (mujer) por integrar una banda dedicada a la venta de estupefacientes en las ciudades de Senillosa y Centenario. Las acusaciones se suman a las de otras cinco personas imputadas hace unos días.

Todos están imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en calidad de coautores.

Además, en la audiencia de hoy el funcionario de la fiscalía de Narcocriminalidad requirió que F. A. G y R .I .F permanezcan detenidos con prisión domiciliaria durante cuatro meses mientras avanza la investigación, y que la medida se cumpla en una vivienda de la localidad de Senillosa.

El argumento que sostuvo Jávega es que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. Finalmente, el representante de la fiscalía solicitó que sean embargadas las cuentas y las billeteras virtuales de las personas imputadas, mientras dure la investigación.

El juez de garantías Juan Guaita, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía, fijó la prisión domiciliaria por cuatro meses y ordenó los embargos de sus cuentas y las billeteras virtuales.

Cómo fue el hecho

Según la teoría del caso presentada, la actividad fue desarrollada al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025. La banda operaba desde distintos puntos de venta fijos y bajo la modalidad de entrega a domicilio. Lo hacían en diversos horarios con personas que se acercaban a adquirir estupefacientes en esas bocas de expendio o bien a través de la modalidad delivery, empleando autos.

De acuerdo a la evidencia recolectada mediante el trabajo conjunto de la fiscalía y la Policía provincial, la participación de cada una de las personas fue la siguiente:

A. G (varón) y R. I. F (mujer), J. E. F (varón), P. A. G (varón) y A. M. M (mujer): Realizaban tareas de comercialización, acopio y recepción de pagos.

D. A (varón) y P. G. G (varón): Eran encargados del acopio, fraccionamiento de la sustancia y recepción de pagos.

La formulación de cargos se efectuó luego de cuatro allanamientos simultáneos realizados el viernes pasado por la fiscalía de Narcocriminalidad y el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, que permitieron desarticular los centros de operación:

En la calle Pascual Puente de Senillosa: En la vivienda del imputado J. E. F. (donde funcionaba un comercio), se incautaron 118,47 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y $3.453.600 en efectivo.

En el sector chacras de Senillosa: En el domicilio de F. A. G (varón) y R. I. F (mujer) se hallaron 26 gramos de cocaína, una balanza y un postnet, aunque ellos no estaban en el lugar al momento de la irrupción.

En el loteo C.H. de Senillosa: En la propiedad habitada por P. A. G. y A. M. M., se procedió al secuestro de un vehículo Fiat Bravo vinculado a la logística delictiva.

En el Barrio Vista Hermosa en Centenario: En este inmueble, identificado como lugar de acopio, se secuestraron 461 gramos de cocaína, $190.000, un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.