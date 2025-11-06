La legendaria banda de rock AC/DC anunció su esperado regreso a Argentina, luego de su última visita en 2009. La gira internacional “Power Up Tour” traerá a la agrupación británico-australiana al estadio de River Plate, en Buenos Aires, el próximo lunes 23 de marzo de 2026.

Según informó la productora responsable del evento, las entradas para el concierto estarán disponibles para la compra a partir del viernes 7 de noviembre a las 10:00 horas, a través de la plataforma oficial All Access. Los fanáticos deberán estar atentos para asegurar su lugar en este esperado show.

Los precios oficiales de las entradas aún no fueron detallados por la productora, pero se espera que se comuniquen en los próximos días para facilitar la planificación de los interesados.

AC/DC en Argentina: venta de entradas y precios

Este regreso de AC/DC a suelo argentino marca un momento histórico para sus seguidores locales, ya que la banda no pisaba la Argentina desde hace más de 15 años. La combinación de su clásico repertorio y la energía característica en vivo promete un espectáculo inolvidable.

Los organizadores recomiendan a los fans ingresar temprano al sitio web de venta para evitar demoras y garantizar la compra, dado que se prevé una alta demanda para este concierto en uno de los estadios más emblemáticos del país.