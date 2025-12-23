Este martes se registró un accidente vehicular en la Ruta 237, a la altura del acceso al Puente de Collón Cura. Por el momento no hay información sobre las personas involucradas, pero de forma preliminar se indicó que habrían participado tres automóviles y un camión de gran porte.

Tras el aviso del accidente, una unidad de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes salió hacia el lugar, junto a personal de salud. En el hecho, ocurrido en el kilómetro 1519, trabajaron dotaciones de los bomberos mencionados y también dotaciones de Piedra del Águila, quienes rescataron a los involucrados.

Según informó Info Los Andes, el Hospital de Junín de los Andes dispuso un corredor sanitario para la posible recepción de heridos.

La ubicación del impacto (pasando el puesto caminero) es un sector crítico de la Ruta Nacional 237, donde la geografía del terreno y la inercia de los vehículos pesados suelen complicar las maniobras de emergencia.

Destacaron que debido a que el siniestro involucra a un camión y tres autos en una zona de curvas, el despeje de la calzada será prolongado. Se solicita a los automovilistas no detenerse y permitir el libre paso de las ambulancias.

Desde Vialidad Nacional informaron que está reducido el tránsito en el kilómetro 1573 ya que están trabajando las autoridades en la zona. Piden circular con precaución y respetar las indicaciones.

Noticia en desarrollo