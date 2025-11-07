Después de ocho años de relación y un hijo en común, Eva de Dominici y Eduardo Cruz habrían decidido poner punto final a su vínculo sentimental. La noticia se conoció a través de Ángel de Brito, quien en LAM aseguró que la ruptura es un hecho y que ambos ya transitan caminos separados. Aunque ninguno de los protagonistas lo confirmó públicamente, el silencio se volvió un indicio contundente.

La pareja se había conocido en 2018 en Los Ángeles, donde Eva de Dominici desarrolló gran parte de su carrera internacional. En 2019 nació Cairo, el pequeño que se transformó en el centro de la vida familiar. Con proyectos en crecimiento y una cotidianidad entre Argentina, Estados Unidos y España, lograron durante años mantener la relación lejos de escándalos mediáticos. Sin embargo, hacia fines de 2024 comenzaron a circular rumores de una crisis que se tornó imposible de ocultar.

En una reciente aparición pública, Eva de Dominici fue consultada sobre su estado sentimental, pero se negó por completo a hablar del tema. Con un gesto incómodo y pocas palabras, intentó cortar de raíz la conversación: “No quiero hablar de mi familia ahora”, expresó, marcando una distancia que solo alimentó versiones de distanciamiento. Su ausencia en redes sociales durante semanas tampoco pasó desapercibida.

Una de las hipótesis que tomó mayor fuerza apuntó a un conflicto vinculado a los celos y la confianza. En noviembre del año pasado, trascendió que Eva habría visitado a Lenny Kravitz durante la estadía del músico en Buenos Aires. La especulación de un encuentro privado hizo ruido en el entorno del productor español, quien se habría sentido molesto por la falta de claridad en la comunicación.

En ese contexto, Eduardo Cruz compartió un mensaje críptico en redes sociales acompañado por la imagen de René Descartes. Una frase sugestiva que para muchos fue leída como una descarga emocional en medio de la tormenta y una señal directa al conflicto.

Frente a esta situación, el equipo de prensa de Eva de Dominici salió a desmentir cualquier tipo de romance con el cantante estadounidense. Aclararon que ambos se conocen hace tiempo gracias al vínculo previo entre Eduardo Cruz y Lenny Kravitz, y que la visita al hotel se debió únicamente a una invitación social por el cumpleaños de la hija de un miembro de la banda.

Los representantes de la actriz recalcaron además que Eva de Dominici se encuentra atravesando un gran momento laboral en Argentina, filmando una nueva película junto a Guillermo Francella, y que no desean que falsas versiones opaquen su presente profesional. Sin embargo, el daño en la relación ya parecía instalado.

Hoy, los motivos que los habrían llevado a la separación se relacionan principalmente con la falta de diálogo, los celos y las dificultades de sostener una vida de pareja con agendas exigentes en distintos países. Aunque ambos priorizan el bienestar de su hijo, todo indica que la historia de amor que alguna vez los unió como familia atraviesa su capítulo final.