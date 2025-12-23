Tras el hallazgo sin vida de Enzo Leandro de Oro en Paso Córdoba, su familia mantiene serias dudas sobre las circunstancias de la muerte. El joven, de 28 años, vivía en Roca desde hacía cinco años, era padre de una niña de dos y había sido buscado durante días en la zona ribereña.

Su tío, Enrique Malossi, que viajó desde Mendoza para acompañar el sepelio, expresó en AM550 y 24/7 Canal de Noticias: “No somos investigadores, conocemos a nuestro sobrino. Era de cuidar mucho sus cosas y es imposible que pierda la mochila, que fue hallada en el lugar donde fue a hacer un picnic con la supuesta novia. La pareja se contradice mucho, cambia las cosas. Y ahora se fue a San Luis porque no podía estar más en la zona. Eso nos genera dudas.”

Malossi también señaló que existen testimonios que contradicen la versión de la pareja: “Una de las cosas que nos dijo es que su expareja no estaba en el lugar, cuando muchos dicen que estuvo todo el tiempo en el lugar.”

La investigación

Según Malossi, la fiscalía le informó que no hay indicios de homicidio y que la autopsia inicial no determinó la causa de muerte, ni siquiera por ahogamiento. Se dispuso completar los estudios con análisis de ADN y el peritaje de los teléfonos celulares, aunque este procedimiento podría demorar hasta cinco meses.

La familia presentó denuncia en la fiscalía, acompañada por testigos que decidieron declarar. Una joven aseguró haber visto a Enzo discutir con su pareja antes de quedar solo en el lugar. Además, hay audios donde Enzo habló con mi hermana y le contó que el ex de su novia le había pegado a la chica, y esa era la molestia que Enzo tenía".

Malossi adelantó que volverán a Roca en febrero, tras la feria judicial, y pidió colaboración de la comunidad: “Aprovecho para pedir a la gente que vaya a la fiscalía 4 si vio algo, si sabe algo. Dudamos mucho de que se ahogó.”

La entrevista completa con Enrique Malossi: