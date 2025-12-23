La investigación por la presunta cocaína adulterada en Neuquén dio a comienzo de esta semana un nuevo paso clave. El Ministerio Público Fiscal (MPF), junto a la Policía provincial, realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una causa judicial que se activó tras la detección de tres casos graves de intoxicación, dos de ellos fatales.

Los operativos se llevaron adelante pasadas las 19 horas en viviendas de los barrios Toma 7 de Mayo y Almafuerte, por orden del juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira, y con intervención del Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

Según pudo reconstruir la fiscalía, a partir del trabajo conjunto entre el MPF y la fuerza policial, se logró identificar los posibles puntos de venta donde dos de las tres personas afectadas habrían adquirido las dosis de la sustancia que luego derivó en graves cuadros clínicos.

Droga, dinero y una detención

El resultado de los allanamientos fue contundente. En uno de los domicilios se secuestraron 20 gramos de hongos alucinógenos, además de plantines y cogollos de cannabis sativa. En los restantes inmuebles se incautaron 600 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y una balanza de precisión, elementos habitualmente asociados a la comercialización de estupefacientes.

En cuanto a cocaína, en una vivienda se encontraron 85,1 gramos de clorhidrato de cocaína, mientras que en otra se secuestraron 46 gramos de la misma sustancia.

Como consecuencia de los procedimientos, una persona quedó detenida por disposición de la fiscal del caso y en las próximas horas se le formularán cargos por tenencia de estupefacientes. Otras cinco personas fueron notificadas de la investigación y quedaron supeditadas a la causa.

Qué se investiga ahora

“La droga secuestrada va a ser analizada para intentar determinar su composición”, explicó la fiscal Moreira. Ese análisis será clave para establecer si se trata efectivamente de cocaína adulterada y si guarda relación directa con los casos que activaron la alerta sanitaria.

Por el momento, y de acuerdo a la información preliminar, la fiscalía indicó que los puntos de venta allanados no tendrían vínculos entre sí, ni tampoco las personas encontradas en los domicilios.

El origen de la causa

La investigación judicial comenzó el 16 de diciembre, luego de que el Ministerio de Salud de Neuquén emitiera un alerta tras detectar síntomas inusuales en tres personas que habían consumido estupefacientes. Los casos correspondieron a varones y derivaron en dos muertes y una internación, lo que encendió las alarmas sanitarias y judiciales.

Con los allanamientos ya concretados y las pericias en marcha, la causa entra ahora en una etapa clave para determinar responsabilidades y establecer si se trató de una red de venta de droga adulterada con consecuencias letales.