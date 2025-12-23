La Municipalidad de Neuquén informó cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante los días 24, 25 y 26 de diciembre. Durante esos días no habrá atención al público en las sedes municipales.

Con respecto al transporte público de pasajeros, funcionará el día 24 con el diagrama habitual de día hábil, aunque los últimos servicios desde cabecera saldrán a las 18. El 25 de diciembre, el servicio operará con horarios de feriado.

Los centros de transferencia permanecerán abiertos el 24 de diciembre de 8 a 14, el 25 estarán cerrados y el 26 retomarán su funcionamiento habitual, de 8 a 20.

El estacionamiento medido estará vigente el 24 hasta las 13, no funcionará el 25 y el 26 operará con normalidad.

Los cementerios estarán abiertos de 9 a 16 el 25, y el resto de los días de 9 a 19.

La Línea 147 no estará disponible los días 24 y 25. El 26 funcionará de 8 a 15. Ante emergencias, los vecinos y vecinas deberán comunicarse con la Línea 103 de Protección Civil, que funciona las 24 horas.

El servicio de guardavidas en los balnearios estará activo todos los días de 10 a 21.

Y en cuanto a los sanitarios, en el balneario Albino Cotro estarán disponibles de 10 a 24; en Sandra Canale, de lunes a viernes de 8 a 22 y sábados, domingos y feriados de 8 a 24; en Gustavo Fahler de 8 a 22; y en Valentina Brun de Duclot, de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados, domingos y feriados de 8 a 22.

En el Paseo Costero del Río Limay, intersección con Tronador, funcionarán de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20; mientras que en el Paseo Costa Río Neuquén, en Rincón de Emilio, estarán abiertos de lunes a viernes de 11 a 18 y los fines de semana y feriados de 8 a 20.

Los paseos turísticos y oficinas de atención al público estarán abiertos el día 24 de 8 a 14, permanecerán cerrados el 25 y reabrirán el 26 en el horario de 14 a 20.

La subsecretaría de las Mujeres contará con guardias especiales: el 24 atenderán de 10 a 13 a través del número 299 5940254; el 25, de 10 a 13, mediante el 299 5940202; y el 26, de 10 a 13, a través del 299 5940258.

Por último, el sistema de bicicletas eléctricas gratuitas SiBici funcionará el 24 de diciembre hasta las 12 y retomará su servicio habitual el día 26.