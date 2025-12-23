El Gobierno nacional oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, con un mandato que se extiende hasta el 1° de enero de 2028.

Píparo asumió en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien presentó su renuncia con efecto retroactivo al 10 de diciembre. La confirmación de este cambio fue formalizada mediante el Decreto 907/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó la renuncia de Daniel Tillard a la presidencia del Banco Nación, así como la del vicepresidente Darío Wasserman. Este último fue designado para ocupar la presidencia de la entidad bancaria.

Las renuncias de Tillard y Wasserman fueron aceptadas con un reconocimiento por los servicios prestados, según consta en el Decreto 903/2025.

Estos movimientos en la cúpula del Banco Nación reflejan la renovación en la conducción de una de las instituciones financieras más importantes del país, con miras a los próximos años.