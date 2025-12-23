El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, llegó al Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández, de la ciudad de Río Gallegos, donde participó del acto de inauguración de flamante pista del mismo, obra de gran envergadura que demandó 113 días de trabajo y una inversión de más de $30.000 millones. Valoró la importancia de la obra pública y la labor conjunta de distintos sectores para iniciar los trabajos y concluirlos.



Durante el acto, el mandatario provincial fue acompañado por los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; de Salud y Ambiente, Maria Lorena Ross; de Gobierno, Belén Elmiger; de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; de Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; y de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas. Además, estuvieron presentes, funcionarios de distintos organismos provinciales.



Previo al inicio de la ceremonia, quienes se encontraban en el Aeropuerto Internacional tuvieron la oportunidad de presenciar la llega de un vuelo sanitario, a cargo de un avión de Santa Cruz.



Posteriormente, se proyectó un video y se dio a conocer detalles de la obra, y el trabajo que implicó la construcción de la nueva pista del aeropuerto de la Capital provincial.



En ese marco, el gobernador Claudio Vidal habló y destacó que este es un momento importante no solamente para los vecinos de Río Gallegos, sino también para quienes llegan hasta la Capital, para viajar a otros destinos.



“Esta obra fue muy criticada al comienzo, y creo que fue de manera muy equivocada porque me parece que la misma suma a la infraestructura que necesita la Provincia, para resolver algunas cuestiones de conectividad. Así que quiero felicitar a todos los que hicieron posible que la obra se comience y se termine en tiempo y forma. También, quiero agradecer a los vecinos que fueron pacientes, que supieron esperar”, manifestó el Gobernador.



Por otra parte, comentó que Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y la Caja de Servicios Sociales, deriva aproximadamente en el mes más de 200 pacientes.



“Imagínense ustedes cuando esos pacientes tenían que viajar en ambulancia hasta El Calafate o hasta Puerto Santa Cruz, para poder ser derivados a un hospital en Buenos Aires. Imagínense ustedes los médicos que subían a una ambulancia, viajaban hasta El Calafate o hasta Puerto Santa Cruz, abordaban al avión sanitario, para viajar hasta Buenos Aires o Córdoba, y después tenían que volver hasta el aeropuerto de Puerto Santa Cruz y viajar en ambulancia hasta Río Gallegos. Es por eso que felicito a la empresa, a la gente de Aeropuertos Argentina y a la Subsecretaría de Transporte porque la obra se comenzó y se terminó en tiempo y forma”, resaltó.



Asimismo expresó: “Para nosotros, para los que vivimos en Santa Cruz esto realmente es fundamental. Es una obra que garantiza 20 años más de vida en la pista, así que reclamamos obra pública”.



Luego de valorar la importancia que tiene la obra pública en la Provincia, Claudio Vidal subrayó que la renovación de la pista es el resultado de la obra pública y privada porque tuvo el acompañamiento de todos los sectores. “Estoy agradecido y orgulloso de que este tipo de obras se puedan desarrollar y llevar adelante”, enfatizó.



