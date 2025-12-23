La Justicia de Salta imputó a cuatro médicos de la ciudad de Tartagal por la muerte de un adolescente de 17 años, en un caso que es investigado como presunta mala praxis médica. Los profesionales fueron acusados provisoriamente como coautores del delito de homicidio culposo, tras el fallecimiento del menor ocurrido el 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón.

De acuerdo a la investigación, el joven murió a causa de una falla multiorgánica y shock séptico, luego de permanecer casi dos días internado con un cuadro de apendicitis aguda que no habría sido diagnosticado ni tratado a tiempo. El caso generó conmoción en la comunidad y derivó en una serie de medidas judiciales para determinar responsabilidades.

La primera atención médica se produjo el 18 de octubre, cuando el adolescente llegó al hospital con dolores abdominales y fue diagnosticado con gastroenteritis. En esa instancia, recibió medicación y fue dado de alta, sin que quedara registrada su evolución en la historia clínica, según consta en la causa.

Con el correr de las horas, el cuadro se agravó. Ese mismo día por la tarde, el joven regresó al hospital y quedó más de nueve horas en observación, con dolor persistente, vómitos y distensión abdominal. Recién entonces se resolvió avanzar con una intervención quirúrgica, aunque, siempre según la investigación, no se habrían realizado los estudios prequirúrgicos básicos.

Durante el procedimiento, cuando se llevaba a cabo la inducción anestésica, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo de urgencia a la unidad de terapia intensiva. A pesar de los intentos de reanimación, el adolescente falleció horas después.

La imputación a los cuatro médicos marca un avance clave en la causa, que ahora buscará determinar si existieron omisiones, errores de diagnóstico o fallas en los protocolos médicos que hayan contribuido al desenlace fatal. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades penales correspondientes.