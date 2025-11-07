El clima en MasterChef Celebrity no deja de sacudir a los participantes. A pocas horas de la renuncia de Valentina Cervantes, otra figura decidió bajarse del reality de Telefe. Esta vez fue Eugenia Tobal, quien sorprendió al comunicar que no seguirá en competencia tras un tenso episodio con uno de los jurados del programa.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), donde explicó que la actriz habría tomado la decisión luego de un comentario que la dejó completamente descolocada. “Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue el colmo”, adelantó el conductor, antes de confirmar que el conflicto involucró directamente a Germán Martitegui.

Según detallaron en el ciclo, la situación ocurrió durante una gala especial dedicada a los recuerdos familiares. En esa ocasión, Eugenia Tobal presentó un brownie inspirado en su mamá, pero la devolución del chef habría sido mucho más dura de lo esperado. “El comentario no le gustó porque le removió cosas. Le dijo Martitegui ‘¿Qué tenés en la cabeza cómo vas a presentar esto?’”, relató De Brito, dejando entrever el malestar que ese momento generó en la participante.

Eugenia Tobal, que venía destacándose por su desempeño y su buena energía dentro del programa, no habría logrado superar el mal trago. Fuentes cercanas a la producción contaron que la actriz se sintió desmotivada y prefirió dar un paso al costado antes de continuar en un ambiente que ya no le resultaba cómodo.

La noticia generó impacto inmediato entre los fanáticos del certamen, que expresaron su sorpresa y apoyo en redes sociales. Muchos señalaron que su salida deja un vacío importante, ya que Eugenia era una de las competidoras más queridas por su compañerismo y su estilo tranquilo frente a la presión de las pruebas.

Aunque desde Telefe aún no emitieron un comunicado oficial, en los pasillos del canal se comenta que la producción intentó convencerla de quedarse, sin éxito. La decisión estaría tomada y su despedida podría verse en los próximos programas grabados.

La partida de Eugenia Tobal también reavivó el debate sobre los límites en las devoluciones del jurado. La línea entre la crítica constructiva y la dureza televisiva vuelve a estar en el centro de la escena, y esta vez el foco quedó puesto en Martitegui, quien una vez más quedó en el ojo de la tormenta. Mientras tanto, los seguidores del ciclo ya comenzaron a pedir su regreso o, al menos, una despedida al aire que esté a la altura del cariño que cosechó en su paso por el reality.