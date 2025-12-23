Este jueves 25 de diciembre, entre las 2 y las 6 de la madrugada, se llevará a cabo un operativo especial de seguridad vial en la ciudad de Neuquén y rutas provinciales y nacionales, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar el orden durante Navidad.

Según explicó Diego Alfonso, Director Provincial de Seguridad Vial, en diálogo con Pancho Casado en La mañana es de la Primera por AM550, se implementará una unidad de respuesta inmediata que incluirá un equipo de alcoholímetro, pirómetro y una ambulancia de apoyo, con el fin de atender cualquier emergencia que pueda surgir. Este operativo será coordinado con la Secretaría de Emergencia, la Policía y los municipios, y se desarrollará en distintos puntos de la ciudad para abarcar áreas de mayor concentración de jóvenes, quienes suelen reunirse para celebrar durante esa madrugada.

Control y prevención

El operativo busca no solo prevenir accidentes, sino también acompañar a los jóvenes y adultos que decidan reunirse para celebrar la festividad. "Nuestra meta es generar un control eficaz en las zonas urbanas, evitando que los siniestros viales empañen la celebración", explicó Alfonso. Además, destacó que la coordinación con las fuerzas de seguridad y los municipios será clave para el éxito de la operación, con la intención de alternar los puntos de control para una mayor efectividad.

Este operativo no se limitará al 25 de diciembre; también se repetirán las acciones en la madrugada del 31 de diciembre y durante el 1 de enero, siguiendo un patrón similar al del año pasado.

"El año pasado, los resultados fueron muy positivos y queremos continuar mejorando la utilización de los recursos y el mensaje a la sociedad", agregó Alfonso.

La estrategia será, en parte, replicar los controles de años anteriores, ajustándolos según las necesidades del momento y los puntos de mayor afluencia de vehículos y personas.

Controles en Arroyito y en Mari Menuco

Además del operativo en la madrugada del 25, se implementarán controles en la tarde y noche del mismo día en puntos estratégicos, como la Ruta 22 a la altura de Arroyito y en el sector de Mari Menuco. Para estos operativos, se contará con la colaboración de la Policía de Tránsito de localidades como Centenario, Senillosa y Plottier, con el fin de abarcar un amplio sector de la región. "La clave es distribuir los recursos de manera eficiente y evitar centralizar todos los controles en un solo lugar, lo que podría disminuir su efectividad", explicó el director.

Alfonso también hizo hincapié en la importancia de la comunicación como herramienta para generar un cambio cultural en la sociedad. "El control salva vidas, pero la comunicación forma", señaló. Con esta premisa, el operativo tiene como objetivo no solo garantizar la seguridad durante las festividades, sino también fomentar una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de respetar las normativas de tránsito para prevenir accidentes.