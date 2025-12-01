La presencia de Shakira en Por el Mundo dejó una de las entrevistas más íntimas de la temporada. Frente a Marley, la cantante repasó el duro proceso que atravesó tras su separación de Gerard Piqué, un momento que describió como “la mayor prueba emocional” de su vida. Con la calidez que la caracteriza, la colombiana confesó qué fue lo que finalmente la ayudó a salir de aquella crisis.

En el diálogo, Shakira contó que reencontrarse con su fortaleza fue un trabajo lento y personal. Aunque evitó entrar en detalles sobre el final con Piqué, reconoció que el impacto fue enorme y que tuvo que reconstruirse emocionalmente. Ese camino, según reveló, estuvo atravesado por la música, sus hijos y el contacto directo con su público, que volvió a demostrarle que no estaba sola.

La artista celebró además el gran presente de su gira mundial, la misma que llegará a la Argentina los días 8, 9 y 11 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, y el 14 y 15 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. “Es la gira de mis sueños”, aseguró Shakira, y explicó que tardó más de un año en preparar un espectáculo artesanal, lleno de visuales, cambios de vestuario y un diseño que, según ella, “por fin se ve como lo imaginó”.

Uno de los momentos más llamativos del show ocurre en la apertura, cuando Shakira empieza caminando entre la gente. La artista destacó que este gesto es clave para ella porque le permite “cargar energías” y sentir la compañía del público antes de cantar durante más de dos horas. “Más que un concierto, lo vivo como una comunión”, le dijo a Marley.

En un tono relajado, la colombiana también bromeó sobre la cantidad de canciones que acumula. “He vivido varias vidas en una”, comentó entre risas, dejando en claro que su obra es un reflejo de su recorrido personal y profesional.

Sin embargo, la entrevista coincidió con un hecho que volvió a encender rumores: el reencuentro de Shakira con Antonio de la Rúa, su expareja. A 14 años de la separación, fueron vistos cenando juntos junto a Sasha, Milán y Tonino, hermano de la cantante, lo que reforzó las especulaciones de reconciliación.

El encuentro se produjo pocos días después del show en Tijuana, México, donde Shakira interpretó Día de enero, canción dedicada originalmente a De la Rúa durante los 11 años que compartieron. “Esta canción es para esos amigos que están siempre”, dijo la artista antes de cantarla, un mensaje que alimentó las suspicacias.

El acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en 2023, cuando los fans detectaron que él le había dado un “Me gusta” a una publicación de la cantante por el Día de la Madre. Desde entonces, los seguidores siguen atentos cada gesto que podría confirmar si la historia tiene un nuevo capítulo.