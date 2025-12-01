En una nueva gala de MasterChef Celebrity, Wanda Nara y Andy Chango protagonizaron un ida y vuelta tan inesperado como divertido. La conductora lanzó una de sus clásicas chicanas y el músico, lejos de achicarse, respondió con una ocurrencia que desató risas y dejó en claro que la tensión humorística entre ambos está más viva que nunca.

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a saludarlo y deslizó un comentario filoso sobre la ausencia de Momi Giardina. Andy Chango, sin perder su estilo teatral, devolvió la ironía asegurando que sentía una “soledad espantosa” y que su corazón estaba “congelado”. La frase fue apenas el inicio de un intercambio que rápidamente subió de tono.

La conductora insistió con otra provocación al recordarle que a Momi Giardina le había ido muy bien cocinando lejos de él. Andy Chango no dudó en devolver el golpe con un dardo certero al mencionar que a Maxi López también le había ido bien “jugando al fútbol lejos” de Wanda Nara. La frase hizo estallar de risa al estudio y dejó a la presentadora momentáneamente desconcertada.

Si bien Wanda Nara intentó matizar la situación aclarando que su amigo le habría dado información equivocada, Andy Chango eligió no seguir profundizando la chicana. Más tarde, en su entrevista individual, dejó en claro que prefería evitar polémicas para no complicar su permanencia en el reality culinario.

Pero la tensión cómica no terminó ahí. Más adelante, Wanda Nara volvió a acercarse al músico para hablar de su vínculo con Maxi López, interpretando la amistad como demasiado intensa. Andy Chango respondió con humor ácido y hasta deslizó que no quería involucrar a su madre en esa relación tan particular.

La charla tomó un giro inesperado cuando Wanda Nara quiso saber cómo sería la pareja ideal para Andy Chango. Él sorprendió al afirmar que sería “como Maxi pero mujer”, una ocurrencia que dejó sin palabras a todos los presentes y que elevó aún más la temperatura humorística del diálogo.

Entre bromas sobre protección, cariño y hasta champán, Wanda Nara cerró el intercambio con una frase filosa que provocó carcajadas generales: definió a Maxi López como “millonario y mujeriego”, rematando uno de los momentos más desopilantes de la noche.