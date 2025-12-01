“Está con nosotros todavía”: señales de vida y angustia por la salud de Catalina, la nena atropellada en Plottier

La comunidad de Plottier sigue conmovida por la situación de Catalina, la nena de 9 años que fue atropellada días atrás por un patrullero policial. Luego del accidente, seis paros cardíacos e intensas horas de fragilidad, surgieron indicios de esperanza. Su madre, Paola Marifil, brindó detalles del estado actual en una entrevista radial:

“Cata está más estable hoy, clínicamente la han podido estabilizar… está con nosotros todavía”, expresó visiblemente afectada por AM550

Un estado crítico que dejó huellas profundas

Catalina permaneció internada en la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón, asistida mecánicamente, tras el impacto y las lesiones sufridas. Según relató su madre, la gravedad del cuadro fue evidente: el cerebro de la niña estaba “muy dañado” y no respondía a estímulos.

"No salió bien la resonancia", dijo Paola, que destacó que, a partir de este estudio realizado recientemente, pudieron ver lesiones en la zona del cuello que anteriormente no se detectaban. Ante ese diagnóstico, el equipo médico programó una cirugía que, de concretarse, será clave para determinar el futuro de la niña. Podrían realizarla este martes.

“Fue un milagro que sobreviva a cada paro cardíaco”, afirmó Marifil, refiriéndose a las seis crisis que su hija soportó en los primeros días. La madre apostó fuerte:

“Si no se fue ese día no se va a ir, dios la va a ayudar a ella”.

Un acto de fe y una comunidad en vigilia

Desde el momento del accidente, los vecinos de Plottier se volcaron al reclamo de justicia y al acompañamiento a la familia. Se convocaron cadenas de oración, muestras de apoyo en redes sociales y gestos solidarios frente al hospital. El caso generó conmoción en la ciudad y en toda la provincia.

Marifil destacó el accionar del servicio de salud:

“Desde ISSN respondieron excelente. Nos dijeron que ya está el proveedor para los insumos que necesita Cata”.

Mientras espera la intervención, las esperanzas se concentran en cada pequeña reacción: un movimiento ocular, un parpadeo, una señal de vida.

Una cirugía clave en puerta y el futuro incierto

La operación programada en la zona del cuello busca estabilizar lesiones que hasta ahora limitan la recuperación neurológica de la niña. Los médicos aún deben confirmar el procedimiento: “Entraría a una cirugía mañana...otra cirugía”, dijo la madre. Mientras tanto, el parte médico indica que, aunque permanece entubada y asistida, Catalina mostró signos de mejoría.

La familia permanece junto a ella en la sala de cuidados intensivos, con una mezcla de temor, dolor, fe y esperanza. Cada hora es una espera angustiosa, cada día un pequeño triunfo de resistencia.

Conmoción social y solidaridad

Distintos sectores de la comunidad y organizaciones sociales exigieron que se esclarezcan los hechos, además de que se garantice reparación.

Mientras tanto, el hospital, la familia y vecinos siguen con expectativa por un parte médico alentador.

La frase de su madre —“está con nosotros todavía”— se convirtió en un símbolo de lucha y fe. Y tanto en Plottier como en el resto de la provincia, sobre todo en la capital neuquina, muchos mantienen viva la esperanza de que la niña pueda recuperarse.